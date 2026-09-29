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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "asrın soygunu" olarak bilinen fon skandalı soruşturmasında, merkezdeki şirketlerden Pusula Portföy'ün denetim mekanizmalarındaki siyasi bağlantılar dikkat çekiyor. KAP verilerine göre, Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın 15 Eylül'de tutuklandığı Pusula Portföy'ün denetim faaliyetlerini Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Şirketi yürütüyor.

AK PARTİ GEÇMİŞİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Aksis'in Yönetim Kurulu Başkanı Tayyip Yaşar, aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Darülaceze Başkanlığı İdare Meclisi'nde görev yapıyor. Yaşar'ın bu meclisteki çalışma arkadaşları arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilal Erdoğan, Tamer Karadağlı, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İkinci Abdülhamid’in torunlarından Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu yer alıyor.

Yaşar’ın siyasi çevresi aile yaşantısına da yansımış; oğlunun nikahını AK Partili Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kıyarken, şahitliklerini dönemin AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu ve İl Başkanı Bayram Şenocak üstlenmişti.

Denetim şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet İhsan Ünlüsan’ın da aktif bir siyasi geçmişi var. Ünlüsan, daha önce AK Parti'den Ataşehir, İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği meclislerinde görev almış ve 2018 seçimlerinde İstanbul 1. bölgeden milletvekili aday adayı olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Skandalın piyasalara yansıması ise 16 Eylül Çarşamba günü BIST 100 endeksinde görülen yaklaşık yüzde 6'lık sert düşüşle belirginleşti. Finansal İstikrar Komitesi'nin acil toplantısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, krizin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin likidite ve kredi sıkıntılarından kaynaklandığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) harekete geçerek Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls şirketlerinin kurduğu 131 fonu işleme kapattı ve tasfiye sürecini başlattı. SPK verilerine göre bu karar 455 bin 758 bireysel yatırımcıyı doğrudan etkiledi.

Yürütülen soruşturmada aralarında Tera Yatırım'dan Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula cephesinden Serdar Turhan ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu toplam dokuz önemli isim (Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli sürecin devamında, tutuklanan isimlerden Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu tespit edilen Bombardier BD-700-1A11 (TC-YRZ) ve Bombardier Learjet 60 (TC-TRA) tipi iki özel jete devlet tarafından el konuldu.