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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği fon skandalı ve 'soğuk cüzdan' iddialarıyla Meclis'e damga vurdu. İşçilerin kıdem tazminatlarının da bulunduğu milyarlarca liralık fonların dijital varlıklara dönüştürülerek yurt dışına kaçırıldığını öne süren Akay, MASAK ve SPK'ya acil çağrıda bulundu.

Cumhuriyet'te Mustafa Çakır'ın haberine göre; Türkiye'nin gündemini sarsan fon skandalına ilişkin Meclis kürsüsünden çarpıcı açıklamalar yapan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, borsa ve fonlardan fahiş kazanç sağlayan bazı isimlerin servetlerini yurt dışına kaçırdığını iddia etti. Olayın sadece bireysel yatırımcıları değil, emekçileri de vurduğunu belirten Akay, devletin ilgili kurumlarının derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI YURT DIŞINA TRANSFER ETTİLER"

Haksız kazanç sağlayan kişilerin portföy şirketlerindeki paraları çekerek yurt dışında kurdukları paravan ortaklıklar üzerinden transfer ettiğini söyleyen Akay, mağduriyetin boyutuna dikkat çekti. Akay, "Ortada sadece likit veya hisse senedi fonuna yatırım yapanlar yok. İşçisinin kıdem tazminatını, alın teri olan maaşını bu fonlara yatıran KOBİ'ler ve nitelikli yatırımcılar büyük mağduriyet yaşıyor. Bu vurgunu yapanların gayrimenkul ve mevduatlarına derhal tedbir konulmalı, paraya çevrilip mağdurların zararı kuruşu kuruşuna ödenmelidir" dedi.

MASAK VE SPK'YA ÇARPICI 'ÖZATA DENİZCİLİK' SORUSU

Konuşmasında Meclis tutanaklarına da geçen devasa bir sermaye çıkışı iddiasını dillendiren CHP'li Akay, milyarlarca dolarlık servetin 'soğuk cüzdanlar' (internete bağlı olmayan kripto para cüzdanı) aracılığıyla buharlaştırıldığını belirtti.

İddiaların odağındaki firmayı isim vererek soran Akay, yetkililerden şu sorulara yanıt istedi:

"Fon sürecinde adı geçen bir şirketin önce 3 milyar, ardından 5 milyar dolar olmak üzere toplam 8 milyar dolarlık dijital varlığı soğuk cüzdanlarla yurt dışına kaçırdığı doğru mu? İddia edildiği gibi bu firma Özata Denizcilik midir? Eğer bu iddialar doğruysa ortada çok ağır bir kriz var demektir. Bu devasa transferlerden MASAK, SPK ve devletin istihbarat kurumlarının haberi var mıdır? Bu şirket hakkında bugüne kadar tek bir inceleme yapılmış mıdır?"

"O PARAYLA 17 MİLYON EMEKLİYE 23'ER BİN TL İKRAMİYE VERİLİRDİ"

Söz konusu 8 milyar dolarlık (yaklaşık 400 milyar TL) tutarın Türkiye ekonomisi için ne ifade ettiğini çarpıcı bir hesaplamayla gözler önüne seren Akay, iktidara hesap sorma çağrısı yaptı.

Akay, "400 milyar TL, 2026 bütçesindeki 2 trilyon 742 milyarlık devasa faiz giderinin yüzde 14,5'ine denk geliyor. Sadece bu parayla Türkiye'deki 17 milyon emeklinin her birine 23 bin 552 TL ikramiye verilebilirdi. Siz bu kadar büyük bir milli servetin yurt dışına kaçırılarak heba edilmesine göz yumamazsınız. Bu transferleri yapanlardan hesap sormak devleti yönetenlerin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.