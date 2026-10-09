Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun, sermaye piyasalarında patlak veren fon krizinde yaklaşık 100 milyon TL kaybetmişti. Borsa’daki birikimini likit fona yönlendirdikten sonra parasını çekemediğini dile getiren Aksu, yaşanan sürece tepki göstererek, “Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Konu 100 milyon değil, kandırılmış olmak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti çatısı altında uzun yıllar görev üstlenen eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun da fon krizinin mağdurları arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Terkoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre Aksu, kriz nedeniyle yaklaşık 100 milyon TL'lik kayıp yaşadı. AK Parti kulislerinde konuşulan iddialar üzerine Aksu ile görüşen Terkoğlu, detayları sosyal medya hesabı X üzerinden aktardı.

AK Parti’nin kuruluş yıllarından itibaren kritik makamlarda bulunan eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da fon krizinden etkilendiğini Terkoğlu aktardı.

Terkoğlu, “Parti kulislerinde Aksu’nun fonda yüklü miktarda parasının bulunduğu konuşulunca kendisini aradım. Aksu; Borsa’daki birikimini likit fonlara kaydırdığını, 10 Eylül tarihi itibarıyla Tera’nın likit fonuna geçtiğini ancak bu fondan çıkış yapamadığını belirtti. Kaybının net miktarını açıkça belirtmese de "100 milyon lira civarında olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

“MESELE 100 MİLYON DEĞİL, KANDIRILMIŞ OLMAK”

Söz konusu varlığın kaynağına ilişkin Terkoğlu'nun sorusuna da yanıt veren Aksu, “Babam 55 yıllık sanayici; Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yer alıyor ve vergi rekortmeni” diyerek servetinin aile kökenli olduğunu vurguladı.

Siyasi ve sosyal çevresinde böyle bir durumla karşılaşmaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Aksu, “Çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum. Mesele 100 milyon değil, kandırılmış olmak” dedi.

AKSU KİMDİR?

Gençlik dönemlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla tanınan Mustafa Aksu, siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti’de başladı. Parti bünyesinde Ankara İl Başkan Yardımcılığı, Ekonomik İşler Başkanlığı, Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu Başkanlığı gibi çeşitli görevleri yürüttü.

2018-2021 yılları arasında Bekir Pakdemirli’nin bakanlığı döneminde Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı yapan Aksu, Pakdemirli ile yaşadığı görüş ayrılıklarının ardından görevinden ayrılmış, bu ayrılık parti içinde de yankı uyandırmıştı.