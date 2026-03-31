Fon piyasasında sert sarsıntı: Altın ve hissedeki düşüş kayıpları büyüttü

Küresel gerilimlerin etkisi ağır oldu
ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırıların piyasalarda yarattığı baskı, TL varlıklarda sert fiyat düşüşlerini beraberinde getirdi.
Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre bu süreçte yatırım fonlarının toplam değeri yüzde 4,73, bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının büyüklüğü ise yüzde 6,77 geriledi. Uzmanlar, özellikle altının yüksek paya sahip olduğu BES fonlarındaki kayıpların daha belirgin olduğuna dikkat çekti.
390 milyar lirayı aşan net çıkış
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 27 Şubat’ta 9,3 trilyon lira seviyesinde olan yatırım fonlarının piyasa değeri, son bir ayda 8,86 trilyon liraya düştü. Bu dönemde fonlardan ciddi bir yatırımcı çıkışı yaşandı.
Toplamda 1,9 trilyon liralık çıkışa karşılık 1,5 trilyon liranın üzerinde giriş gerçekleşirken, net çıkış 390,5 milyar lirayı aştı. Yatırımcı sayısı da 5,84 milyondan 5,83 milyona geriledi. Son bir haftada ise fon büyüklüğünde yüzde 1’in üzerinde ek düşüş kaydedildi.
BES tarafında kayıp daha derin
Bireysel emeklilik fonlarında gerileme daha yüksek oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre, toplam fon büyüklüğü 2,51 trilyon liradan 2,34 trilyon liraya indi. Bu da sistem genelinde yüzde 6,77’lik bir küçülmeye işaret etti.
Yıl başında devlet katkısının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesi de sistem üzerinde baskı yaratırken, uzmanlar son dönemdeki kaybın asıl nedeninin hisse senedi ve altın fiyatlarındaki düşüş olduğunu belirtiyor.
Borsada da gerileme dikkat çekti
Hisse senedi piyasası da savaşın etkisiyle değer kaybetti. Piyasa değeri 20,65 trilyon liradan 19,58 trilyon liraya gerilerken, düşüş oranı yüzde 5,2 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yatırımcı sayısı 6,78 milyondan 6,44 milyona indi.
Stopaj düzenlemesi tartışma yarattı
Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, serbest hisse senedi fonlarının gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 0’dan yüzde 17,5’e çıkarıldı. Hisse senedi yoğun fonlar ve bazı uzun vadeli fonlarda ise sıfır stopaj uygulaması devam etti.
Sektör temsilcileri, hisse senetlerinden doğrudan elde edilen kazançlarda vergi alınmazken serbest hisse fonlarına stopaj getirilmesini eleştirdi.
Düzenlemenin, kendi hisselerine yatırım yaparak temettü gelirinden vergi avantajı sağlayan yatırımcıları hedeflediği ifade edilirken, uygulamanın tüm fon ekosistemini olumsuz etkilediği görüşü öne çıktı.