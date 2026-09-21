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Gazeteci Fatih Altaylı, fon şirketlerine yönelik yürütülen soruşturmaları ve yatırımcıların zararlarının nasıl karşılanabileceğini değerlendirdi.

Daha önce Türkiye’nin önde gelen bankacılarından biriyle yaptığı görüşmeyi aktardığını hatırlatan Altaylı, sürecin aceleye getirilmemesi halinde yatırımcıların kaybının azaltılabileceğini ifade etti.

Altaylı’nın aktardığına göre bankacı, alacaklıların yatırımlarının yüzde 10’unu geri almasının dahi mevcut şartlarda başarı sayılabileceğini, gerçek küçük yatırımcıların tespit edilmesi halinde ise bu kişilere yapılabilecek ödemenin artabileceğini söyledi.





Gazeteci Fatih Altaylı'nın yazısı şu şekilde;





''SÜRE UZATMAK İYİ DE, YURT DIŞINA KAÇIRILAN PARALAR NE OLACAK!



Dün milleti göz göre göre dolandıran ve en nihayetinde üzerine gidilen fonlarla ilgili birkaç yazı yazdım.

Halkı da aydınlatmaya çalıştım.

Türkiye’nin bilinen önemli bir bankacılık duayeninin bana yaptığı açıklamaları kale alarak, zarar görenlerin haklarını nasıl ve mümkün olan en az zararla ne kadar zamanda alabileceğine değindim.

Bankacı dostum “Acele edilmez ise zarar daha az olur” demiş ve alacaklıların alacaklarının yüzde 10’unu almalarının başarı sayılabileceğini, gerçek küçük yatırımcıların ayıklanması halinde bunlara ödenebilecek miktarın daha yüksek olabileceğini yazdım.

Kerameti kendinden menkul sözde “yatırım danışmanı” kılıklı birtakım üçkağıtçılar hemen saldırıya geçtiler. “Kimmiş o sözde bankacı” diyen bir iki dallama “Sen küçük yatırımcıları niye ürkütüyorsun” diye devam ettiler. Tabii ki bunlar zaten bu dolandırıcılık operasyonunun parçaları, bu sözde holdinglerin ve sözde yatırım şirketlerinin uzantıları.

Bankacı dostumun adını vermiyorum çünkü kimsenin hedef haline gelmesini istemiyorum. Aklı başında, edepli, namuslu herkes de bunu normal karşılıyor zaten.

Ama söyledikleri önemli ve zaten SPK da hemen dün bir karar alarak aynen bankacı dostumun önerdiği gibi süreyi uzattı. Süreç rahatlarsa geri alınabilecek para miktarı ciddi biçimde artabilir diye dün yazdığımız gibi. Doğru karar.

Bu arada Türkiye’de borsada bir dönem çok aktif olan bir yatırımcı, “Fatih Bey, hırsız var diye bağırdık ama kimse umursamadı. Bu işleri yapanların yurt dışına aktardığı paraları niye kimse incelemiyor. Göz göre göre milyarlar yurt dışına gitti. Eğer bunlar bu işi göz göre göre yapmadıysa paraları niye yurt dışına aktarsınlar. O gün bunlara göz yumanlar şimdi bağırıyorlar. Bulls yatırımın yurt dışına aktardığı paralara bir baksalar yeter” demiş.

Mutlaka bakılacaktır. Çünkü Türkiye’de piyasa o kadar dar ki, herkes kimin ne halt karıştırdığını biliyor.''











Kaynak: https://fatihaltayli.com.tr/yazarlar/fatih-altayli/2026-09-21/solcu-turk-kadin-kazandi-yahudiler-rahatsiz-oldu