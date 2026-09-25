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Kaynak: Haber Merkezi

Fon soruşturması kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda, kamuoyunda Survivor yarışmasıyla tanınan Fatmagül Fakı Lafçı’nın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu bildirildi. Lafçı, geçmişte Adriana Lima’ya benzerliğiyle gündeme gelmişti.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre Lafçı, KL Taahhüt İnşaat A.Ş.’de İdari İşler Müdürü olarak görev yapıyordu. Şirketin 2021 yılında Kerem Lafçı tarafından kurulduğuna ilişkin kayıtlar da bulunuyor.

524 KAT KAZANÇ İDDİASI

Soruşturma kapsamında, fonun yatırımcılara kapalı olduğu dönemde pay sahibi oldukları ve yaklaşık 524 kat kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 kişinin işlemlerinin mercek altına alındığı belirtildi.

Fatmagül Fakı Lafçı’nın da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındığı aktarıldı. Soruşturmadaki iddialara ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN DEVİR

Erdinç’in aktardığına göre Fatmagül Fakı Lafçı’nın eşi Kerem Lafçı’nın şirketteki hisselerini operasyonun gerçekleştirilmesinden bir gün önce Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi.

24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarında Kerem Lafçı’nın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinin de sona erdiği ifade edildi. Soruşturmanın ayrıntılarının yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.