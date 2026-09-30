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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturmalar kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Enis Bulut, Burak Gökçe, Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik tutuklama, Kadir Boy ile Ecem Tuğçe Akçay adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, hakimlik Enis Bulut ve Burak Gökçe'nin tutuklanmasına karar vermişti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN ELİNDEKİ LİSTE

Fon krizinin merkezindeki isimlere ilişkin adli süreç özetle böyle…

Peki, kim bu isimler?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel bugünkü açıklamasında elindeki bir listeyi paylaştı.

Özgür Özel tek tek isimleri okuyarak fon krizinin merkezindeki isimlerin AKP ve Cumhurbaşkanlığı ile ilişkilerini açıkladı.

- Emre Alkin, Tera'nın tutuklu yönetim kurulu üyesi. Cumhurbaşkanlığı Akademik İstişare Kurulu üyesi.

- Kerem Alkin, Tera bağımsız yönetim kurulu üyesi. Türkiye'nin OECD Daimi Büyükelçiliğine Erdoğan tarafından atanmıştı. Varlık Fonu ve Halkbank'ın yönetiminde.

- Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı. AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın ve ailesinin yakın arkadaşı.

- Erkan Kilimci, Tera'nın başkan vekili ve genel müdürü. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Atamasını Erdoğan yaptı, 200 liranın üzerinde imzası var.

- Fecir Alptekin, Tera'nın yönetim kurulu üyesi. Cumhurbaşkanı Danışmanı. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi.

- Abdülkadir Özkan, Tera yönetim kurulu üyesi. Başbakanlık Başdanışmanı. Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığında basın müşaviri.

- Erdin Özel, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı. Eski AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı.

- Serdar Turhan, Pusula'nın tutuklu yönetim kurulu başkanı. Eski AKP Gençlik Kolları Başkanı.

- Muhammet Yarız, Pusula Portföy'de yönetici ve tutuklu. Eski AKP İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi.

- Özdemir Ataseven, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı. AKP Tuzla İlçe Başkan Yardımcısı.

- İskender Balcı, fonda yönetici. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı.

TERA HOLDİNGİN MHP’Lİ YÖNETİCİSİ

Gündeme bomba gibi düşen milyarlarca liralık fon krizinin merkezinde Tera Holding var.

Bu şirketin AKP ve Cumhurbaşkanlığı ile bağlantıları ortaya çıktı. Ancak holdingin MHP’li yöneticisi gözden kaçtı.

Tera Holding yönetiminde gözaltına alınan isimlerden biri, MHP’nin üst düzey yöneticiliğini yaptı ve İstanbul’da milletvekili adayı da oldu. YENİÇAĞ araştırdı.

Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan isim Kadir Boy…

Kadir Boy, operasyon kapsamında gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski İstanbul Defterdarı ve Hesap Uzmanı Kadir Boy, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemler nedeniyle SPK’nın suç duyurusunda bulunduğu 11 isim arasında yer aldı.

Siyasette de yer alan Kadir Boy, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak MHP’de üst düzey yöneticilik yaptı.

Kadir Boy aynı zamanda Engin Alan’ın MHP’den Milletvekili olduğu dönemde İstanbul 4. Sıra Milletvekili adayı olduğu ortaya çıktı.