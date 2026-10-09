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Kaynak: Haber Merkezi

Fon krizinin patlak vermesiyle Türkiye gündemi bir anda değişti. Siyasetçilerin dahil olduğu ve binlerce insanın mağdur olduğu krizin Türkiye’ye ekonomik faturası ise merak ediliyor.

Strateji Masası'nda fon krizini değerlendiren Dr. Enes Özkan ve Prof. Dr. Ege Yazgan, tasfiye sürecinden küçük yatırımcının durumuna, büyümeden enflasyona ve piyasalara duyulan güvene kadar meydana gelebilecek gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin gündemindeki fon krizinin yatırımcılar ve ekonomi üzerindeki olası etkileri Strateji Masası'nda masaya yatıran ikili, özellikle küçük yatırımcıların durumu, tasfiye süreci ve fonlardan çıkacak paranın nereye yöneleceği konusunda uyarılarda bulundu.

'KÜÇÜK YATIRIMCININ KORUNMASI GEREKİR'

Prof. Dr. Ege Yazgan, bazı fonlarda düşük risk algısına rağmen fazla risk alındığını ve yatırımcının bunu bilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Yazgan, dolandırıcılıkla yatırım riskinin birbirinden ayrılması gerektiğini ifade ederek, küçük yatırımcıların korunması gerektiğini belirtti.

Dr. Enes Özkan ise para piyasası fonlarına yatırım yapanlarla çok yüksek getiri sağlayan serbest ve hisse senedi fonlarına yönelen yatırımcıların davranışlarının aynı olmadığını söyledi. Özkan, bazı yatırımlarda yüzde 4 bin ve yüzde 5 binlere ulaşan getirilerin risk algısını değiştirebildiğine dikkat çekti.

FONLARDA TASFİYE SÜRECİ

Prof. Dr. Ege Yazgan, söz konusu fonlardaki süreci "olağan tasfiye" olarak değerlendirerek bu tarafta yatırımcıların paralarını geri alacağını sözlerine ekledi. Asıl belirsizliğin ise olağanüstü tasfiyeye alınacak fonlarda olduğuna vurgu yaptı.

Yazgan, olağanüstü tasfiye sürecinde karşılıkların yetersiz kalması halinde nasıl bir yöntem uygulanacağının henüz net olmadığını ifade ederek, kamu kaynağı kullanılmayacaksa meydana gelebilecek açığın hangi yöntemle kapatılacağının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

'OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE RESİM NET DEĞİL'

Dr. Enes Özkan da olağanüstü tasfiye konusunda tablonun henüz net olmadığını sözlerine ekledi. MKK'nın bir algoritma üzerinden net yatırım tutarını belirlemesine ile ilgili açıklamalara değinen Özkan, tasfiye esnasında oluşacak değerin henüz bilinmediğini ifade etti.

Özkan, dünyadaki benzer örneklerde haksız veya yüksek kazançların geri alınması ve elde edilen paranın mağdurlara dağıtılması gibi yöntemlerin uygulandığını anlattı. Türkiye'de de müsadere ve geri alma gibi mekanizmaların nasıl kullanılacağının önemli olacağını belirtti.

ENFLASYONA ETKİSİ DE OLABİLİR

Yazgan'a göre tüketimde yaşanabilecek yavaşlama enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir etki de oluşturabilir. Özellikle hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın dezenflasyon sürecine katkı sağlayabileceğini belirten Yazgan, bunun istenmeyen bir gelişmenin sonucunda ortaya çıkacağına dikkat çekti.

YÜZDE 53,5'LİK GÜVEN SONUCU DİKKAT ÇEKTİ

Dr. Enes Özkan ise fon krizinin ardından yatırımcıların kurumlara duyduğu güven konusuna dikkat çekti.

Özkan, katkıda bulunduğu Metropol Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı çalışmasında katılımcılara, bir bankanın batması veya benzer bir durum yaşanması halinde devletin tasarruflarını koruyabileceğine inanıp inanmadıklarının sorulduğunu anlattı.

Araştırmaya katılanların yüzde 53,5'inin devletin tasarruflarını koruyabileceğine inanmadığını söyleyen Özkan, bu sonucun iki farklı şekilde değerlendirilebileceğini belirtti. Özkan'a göre vatandaşların bir bölümü mevduata sağlanan garantiler konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilirken, sonuç aynı zamanda ciddi bir güven kaybına da işaret ediyor olabilir.

PARASINI ALAN YATIRIMCI NE YAPACAK?

Özkan, tasfiye ve ara ödemelerin ardından yatırımcıların ellerine geçen parayı nasıl değerlendireceklerinin yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Sorumlu kişilerin hem zararları karşılayacağına hem de gerekli yaptırımlarla karşılaşacağına yönelik güven oluşması halinde yatırımcı davranışlarının büyük ölçüde değişmeyebileceğini ifade eden Özkan, bu durumda tasarrufların yeniden mevduata dönebileceğini belirtti.

Ancak güvenin sağlanamaması halinde farklı bir tablo ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Özkan, “tasarrufların kayıt dışına yönelmesi veya dolarizasyon eğiliminin artması” gibi sonuçlar görülebileceğini söyledi.