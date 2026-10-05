Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı usulsüzlük ve manipülasyon soruşturmaları ile peş peşe gelen gözaltı kararlarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Borsa piyasasında meydana gelen son yolsuzluk operasyonlarını ve küçük yatırımcının mağduriyetini değerlendiren Dervişoğlu, geçmişte yaptığı uyarıları yeniden gündeme taşıdı.

Gelişmeleri “Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu yaşanmasın diye tam 1 yıl önce bakın nasıl uyardık!..” başlığıyla aktaran İYİ Parti lideri, piyasadaki manipülasyon riskine daha önce defalarca dikkat çektiklerini ifade ederek, ekonomi yönetimini ve düzenleyici kurumları sert bir dille eleştirdi.

'MANİPÜLASYON YAPAN HER KİM VARSA HESAP VERMELİDİR'

Soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem gerçekleştirilirken, Dervişoğlu paylaşımında 22 Ekim 2025 tarihinde düzenlediği basın toplantısındaki ifadelerini hatırlattı. Borsa İstanbul’da milyonlarca vatandaşın emeğinin risk altında olduğunu belirten Dervişoğlu, o dönem şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

“Vatandaşın bir yatırım aracı da borsa. Türkiye'de bugün 6,5 milyon insan hisse senedine yatırım yapıyor. Ama ne oluyor? Hop manipülasyon, spekülasyon, türlü türlü oyunlar. Her seferinde olan gariban vatandaşa oluyor. Kamu gücünü kullanarak manipülasyon yapan her kim varsa mutlaka hesap vermelidir.”

'BİLİYORLAR AMA ÖNLEMİYORLAR'

Son dönemde yargıya intikal eden borsa operasyonları ve manipülasyon iddialarına değinen Dervişoğlu, 12 Kasım 2025’teki konuşmasını da kamuoyuyla yeniden paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül’ün geçmiş açıklamalarına atıfta bulunan Dervişoğlu, yetkililerin tablosunun farkında olmalarına rağmen adım atmadıklarını ifade etti.

Dervişoğlu, şunları söylemişti, “Mehmet Şimşek çıktı, 'Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz' dedi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ömer Gönül 'Piyasa dolandırıcılarını biliyoruz' dedi. Yani biliyorlarmış ama önlememişler. Bu suskunluk, bu sessizlik suça verilmiş açık bir izindir. Vatandaşın birikimi eriyor, rant çeteleri büyüyor. İktidar koruyor, kurumlar sessiz kalıyor. Mecliste Öcalan canisini cezaevinden çıkartmak için komisyonla uğraştığınız kadar küçük yatırımcının haklarıyla uğraşın. Kuracaksanız bunun için bir komisyon kurun. Başta Borsa İstanbul olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Merkez Bankası, Rekabet Kurumu, kamu bankaları gibi tüm aktörlerin iş ve işlemlerini denetleyin. Hukukun, devlet olmanın, hukuk devleti olmanın gereği budur.”