Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

CHP'li Akay, Takasbank'ın ise böyle bir işlemin gerçekleşmediğini belirterek, satış emirlerinin neden yerine getirilmediğini ve iptallerin hukuki ve teknik gerekçesinin ne olduğunu sordu.

“SATIŞ EMİRLERİ İŞLEME ALINMAYARAK İPTAL EDİLDİ”

CHP'li Akay, tasfiye sürecindeki fonlarda 16 ve 17 Eylül tarihlerinde saat 13.30'a kadar verilen satış emirlerinin işleme alınmadığını ve iptal edildiğini ileri sürdü.

Akay, ellerinde çok sayıda belge ve log kaydı bulunduğunu belirterek Takasbank'ın söz konusu süreci nasıl inkar ettiğini sorguladı.

Öte yandan Takasbank'ın açıklamasında, TEFAS'ta fon alım satım talimatlarının sistem tarafından iptal edildiğine ilişkin ifadelerin paylaşıldığı belirtilerek, “Bankamız ve TEFAS sistemi kaynaklı talimat iptali söz konusu değildir” yönünde açıklama yaptığı aktarıldı.

AKAY'DAN YATIRIMCI HAKLARI SORUSU

Akay, açıklamasında 500 binden fazla yatırımcıyı etkilediğini belirttiği süreçte yaklaşık 1 trilyon liralık fon varlığının tasfiyesinin gündemde olduğunu ifade etti.

CHP'li vekil, satış emirlerinin neden yerine getirilmediğini, emirlerin iptal edilmesinin hukuki ve teknik gerekçesinin ne olduğunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yatırımcı haklarının korunup korunmadığını sordu.

SPK'nın tasfiye esaslarında ise 17 Eylül saat 13.30'dan önce verilen ve gerçekleştirilmeyen bazı fon satım emirlerine ilişkin tutarların fon hesabına borç olarak kaydedilmesi ve tasfiye kapsamında elde edilen nakitle öncelikli olarak ödenmesi düzenlenmişti.

TAKASBANK'IN YÖNETİMİ DE GÜNDEMDE

Akay, açıklamasında Takasbank'ın yönetim yapısına ilişkin de çeşitli sorular yöneltti.

Takasbank Yönetim Kurulu Başkanı'nın birden fazla kurumdan ücret alan bir bürokrat olduğunu belirten Akay, resmi kayıtlara göre yönetim kurulu üyelerinden ikisinin portföy yönetim şirketlerinde ortaklık ve yönetim kurulu üyeliği bulunduğunu ileri sürdü.

Akay, portföy işlemlerinin yürütüldüğü bir kurumun yönetiminde portföy yönetim şirketi sahibi ve yöneticilerinin görev almasının çıkar çatışması oluşturup oluşturmadığını sorguladı.

CHP'li vekil ayrıca Takasbank Yönetim Kurulu Başkanı'nın aldığı ücretler ve diğer görevlerinin kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağını sorarak sermaye piyasalarından sorumlu bir kurumun yönetiminde bağımsızlığın nasıl sağlandığının açıklanmasını istedi.