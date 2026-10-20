Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye piyasalarında açığa çıkan ve Türkiye'nin haftalardır gündeminde yer alan 'fon' vurgununa ilişkin yasa teklifi düzenlendi. Teklifinin görüşülmesinin muhalefetin de talebi üzerine öne çekildiği ifade edildi.

Kanun teklifine göre; fonların tasfiyesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gözetim ve denetiminde, tasfiye ile görevli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek. Kurul tarafından belirlenen fonlarda; ilgili fonun tasfiye mal varlığından net yatırım tutarı 1 milyon Türk lirasının altında olan yatırımcılar için bu tutarda, 1 milyon Türk lirası ve üzerinde olan yatırımcılar için ise en fazla 1 milyon Türk lirası ara ödeme gerçekleştirilebilecek.

'FON' KRİZİNDE KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine hükmedilen fonlarla beraber hareket ettiği kurul tarafından tespit edilenlere, bu fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme gerçekleştirilmeyecek. Düzenleme kapsamındaki fonlarla bağlantılı fiiller sebebiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca el koyma kararı alınabilecek.

SPK, tasfiye işlemleri ile denetim ve inceleme sonuçlarını dikkate alarak her bir fon bakımından zarar veya kayıp tutarını, zarar veya kayıpta sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişileri ve sorumlu oldukları tutarları belirleyerek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirecek.

Geri kazanım hesabında biriken tutarlar, zorunlu masraflar düşülmesinin ardından TMSF tarafından tasfiyeyle görevli kuruluşa, tasfiyenin tamamlanmış olması halinde ise SPK'nın bildirdiği fon pay sahiplerine ödenmek üzere Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) aktarılacak.

YTM, ödemeleri, katılma payı sahipliği oranında yapacak. Zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu ve/veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak