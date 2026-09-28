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Sermaye piyasalarındaki fon krizine ilişkin tartışmalar sürerken, eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’tan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçten ne zaman haberdar olduğuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

T24 yazarı Cansu Çamlıbel’e konuşan Başak, Erdoğan’ın olayın başlangıcından itibaren bütün ayrıntıları bildiği kanaatinde olmadığını belirterek, “Meselenin boyutlarını daha sonradan öğrendiğini düşünüyorum” dedi. Başak, bu değerlendirmesini yalnızca kişisel tahminine değil, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu söylediği kişilerden edindiği duyumlara da dayandırdığını ifade etti.

“BİRTAKIM DUYUMLARIM VAR”

Başak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreçteki bilgi düzeyine ilişkin görüşünün kamuoyunda şaşırtıcı bulunabileceğini de kabul etti. Başak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanının meselenin boyutlarını sonradan öğrendiğini düşünüyorum, belli duyumlarım var; bu elbette sorumluluğu ortadan kaldırmıyor.”

“BU SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMIYOR”

Başak’ın açıklamasındaki dikkat çekici bir başka nokta ise Erdoğan’ın olayın boyutlarından sonradan haberdar olduğu yönündeki görüşünün, siyasi ve idari sorumluluk tartışmasını ortadan kaldırmadığını özellikle belirtmesi oldu.

''Sonuna kadar gidilmeyebilir ama önemli bir adım atıldı. Yavaş yavaş devamı da geliyor gibi. Umut verici bazı adımlar görüyorum. Bakın, hep 'Sayın Cumhurbaşkanı’nın haberi vardı, ondan habersiz olmaz' denir ya… Ben bu olayda Sayın Cumhurbaşkanı’nın meselenin boyutlarını daha sonradan öğrendiğini düşünüyorum. Şimdi bu birçok insana tuhaf gelebilir. 'Olur mu, ondan habersiz kuş uçmaz' denebilir. Ama benim birtakım duyumlarım var. Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşlarımdan da duyduklarım var. Bu elbette sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. ''

SPK YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI

Başak, söyleşinin devamında sorumluluk tartışmasının odağına Sermaye Piyasası Kurulu’nu da yerleştirdi.

Fonlarda ortaya çıkan tablonun sıradan bir piyasa vakası olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Başak, SPK üst yönetimi ile kurul üyelerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu. Başak, bütün kurul üyelerini aynı şekilde suçlamadığını, bazı bürokratların yaşananlara karşı çıkmış olabileceğini ve kişisel sorumlulukların ancak soruşturma sonucunda ortaya çıkabileceğini de söyledi.

Başak’a göre olayın ekonomik sonuçlarının yanı sıra siyasi ve sosyal sonuçları da bulunuyor ve süreçte ihmali tespit edilen kamu görevlilerinin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.

“UYARILAR DİKKATE ALINSAYDI BU BOYUTA ULAŞMAYABİLİRDİ”

Eski MASAK Başkan Yardımcısı söyleşide, fonlarla bağlantılı olduğunu düşündüğü kişi ve şirketler konusunda uzun süredir çeşitli kurumlara başvurular yaptığını da anlattı.

Başak, yaptığı şikâyetlerin yeterince değerlendirilmediğini, buna karşılık hakkında şikâyette bulunduğu kişilerin başvuruları üzerine kendisinin iki kez gözaltına alındığını ve bir kez de polis merkezinde ifade verdiğini söyledi. Bu süreç nedeniyle bazı kişi ve yapıların korunmuş olabileceğine ilişkin kendisinde bir kanaat oluştuğunu belirtti.

Başak, erken dönemde yaptığı uyarıların dikkate alınması halinde sermaye piyasalarında bugün ortaya çıkan tahribatın bu büyüklüğe ulaşmasının önlenebileceğini savundu.

Kaynak: Cansu Çamlıbel / T24