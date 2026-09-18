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Borsa İstanbul’da bazı portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yaşanan ödeme ve temerrüt sorunlarıyla başlayan süreç devam ederken, Hedef Holding’de üst düzey bir ayrılık yaşandı.

Hedef Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp’in holding ve iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirket daha önce Gökalp’in yürütülen bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmak üzere emniyete davet edildiğini açıklamıştı. Holding, şirket ve iştiraklerinin soruşturmayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını ve faaliyetlerin olağan şekilde sürdüğünü bildirmişti.

NAMIK KEMAL GÖKALP İSTİFA ETTİ

Hedef Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yatırımcılarımızı, iş ortaklarımızı ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı paylaşıyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Namık Kemal Gökalp hakkında yürütülen hukuki süreç devam etmektedir. Bu süreç yetkili makamlar nezdinde tarafımızca da takip edilmektedir.

Hedef Holding ve iştiraklerimizin kurumsal işleyişinde ve faaliyetlerinde herhangi bir aksama söz konusu değildir. Grubun yönetim ve operasyonel süreçleri, mevcut görev ve yetki düzeni çerçevesinde olağan seyrinde ve kesintisiz olarak sürmektedir.

Namık Kemal Gökalp, bu süreçte Holding ve iştirakleri nezdindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa etmiştir.

Holding ve iştiraklerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, gerekli kurumsal karar ve yetkilendirmeler doğrultusunda Mehmet Ziya Gökalp tarafından yürütülecektir. Atama süreçleri, ilgili iştiraklerimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bu sürece ilişkin doğrulanmamış veya spekülatif paylaşımlara itibar etmeyerek, yalnızca yetkili makamlar ve Hedef Holding'in resmi iletişim kanalları üzerinden yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ederiz.

Kamuya açıklanması gereken gelişmeler, ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında resmi kanallarımız aracılığıyla paylaşılacaktır.”

İSTİFASI YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Holding tarafından KAP’a yapılan bir diğer açıklamada ise Gökalp’in istifasının Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği ve yerine yeni üye atanması için sürecin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Namık Kemal Gökalp, hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa etmiştir. Söz konusu istifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır. Yeni Yönetim Kurulu üyesi atanmasına yönelik gelişmeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyuna duyurulacaktır.”

TERA GRUBU’NDA DA AYRILIKLAR YAŞANDI

Fon piyasasındaki gelişmelerin yaşandığı süreçte Tera Grubu’nda da üst düzey görev değişiklikleri gündeme geldi.

Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci’nin şirketteki görevlerinden ayrıldığı açıklandı.

Daha önce Pusula Finans Holding’in satın alınmasının ardından yönetim kurulu başkanlığına getirileceği duyurulan Tezmen’in de tescil işlemleri tamamlanmadan söz konusu görevlerden ayrıldığı bildirildi.