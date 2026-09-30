Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum

Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum

Otomotiv editörü Emre Özpeynirci, yaklaşık 500 bin kişiyi etkileyen fon krizinin otomotiv piyasasında arz ve talep dengesini değiştirdiğini söyledi. Bazı yatırımcılar araçlarını satışa çıkarırken, sıfır otomobil almayı planlayan tüketicilerin bir bölümü alımlarını erteledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fon piyasasındaki kriz otomotiv sektörüne de yansıdı.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 2

Otomotiv editörü Emre Özpeynirci, Oksijen TV'deki Otomotiv Gündemi programının 100. bölümünde, parasına ulaşamayan yatırımcıların otomobillerini nakde çevirmek için satışa çıkardığını belirtti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 3

Özpeynirci, fondan elde edeceği gelirle otomobil almayı planlayan bazı tüketicilerin ise alımlarını ertelediğini veya vazgeçtiğini söyledi.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 4

Bu gelişmelerin ikinci el piyasasında arz-talep ve fiyat dengesini değiştirdiğini ifade etti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 5

Türkiye otomobil pazarında temmuz ve ağustosta yüzde 25'in üzerinde daralma yaşandığını belirtti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 6

Özpeynirci, eylül için yaklaşık 90 bin adetlik satış beklendiğini aktardı. Yüksek stok maliyetleri ve zayıflayan talep nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 7

Buna karşılık otomobil almak isteyen tüketiciler açısından indirimli seçeneklerin arttığının altını çizdi.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 8

Özpeynirci, liste fiyatı 2 milyon TL'nin altında 64 model bulunduğunu, bayilerin indirimleriyle bu sayının 113'e çıktığını ifade etti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 9

Bazı kampanyalarda indirimlerin 700 bin TL'ye ulaştığını söyledi.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 10

Özpeynirci son 3 aydır otomotiv sektörünün Türkiye’de bir ölüm kalım savaşı verdiğini söyledi. 4 milyon kişinin sektörden kazanç elde ettiğini vurgulayarak şirketlerin mali yapısındaki bozulmaların devamı halinde istihdamın tehlikeye gireceğini savundu.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 11

Özpeynirci, yakın dönemde ÖTV indirimi beklemediğini belirterek yıl sonunda yaklaşık 900 milyar TL ÖTV geliri hedeflendiğini ve bu verginin toplam vergi gelirlerinin yüzde 7-8'ini oluşturduğunu söyledi.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 12

ÖTV'nin yarı yarıya indirilmesinin ikinci el araçlarda değer kaybına yol açabileceğini savundu. Özpeynirci, olası değişikliklerin kademeli yapılması gerektiğini ifade etti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 13

4x4 ve 2x4 araçların vergilendirilmesinde farklılaşma veya maktu ÖTV düzenlemesinin gündeme gelebileceğini öne sürdü.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 14

İkinci elde 10-15 yaşındaki otomobillerin fiyatlarının yüksek kalmasını alım gücündeki düşüş ve krediye erişim sorunlarıyla ilişkilendiren Özpeynirci, özellikle 300 bin-450 bin TL aralığındaki araçlara talebin yoğun olduğunu söyledi.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 15

SUV'larda ise servis ağı, yedek parça ve bakım maliyetlerinin ikinci el değerinde etkili olduğunu belirtti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 16

Elektrikli otomobillerde ev veya iş yerinde şarj imkânının önemli olduğunu belirten Özpeynirci, şehir içi kullanım maliyetinin içten yanmalı araçlara göre yaklaşık yedide birine kadar düşebildiğini söyledi.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 17

Uzun yolda ise şarj planlamasının önem taşıdığını, ikinci elde servis altyapısı ile batarya ve yazılım teknolojilerindeki hızlı değişimin değer kaybını etkileyebildiğini ifade etti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 18

Çinli otomobillere yönelik servis düzenlemesinin değiştirilmesi veya kaldırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 19

Özpeynirci, böyle bir durumda Çin, Japonya ve ABD'den Türkiye'ye elektrikli otomobil arzının hızlanabileceğini söyledi.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 20

Türkiye'deki otomotiv fabrikalarının kapasite kullanımının yüzde 60'ın altına indiğini de aktardı.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 21

Togg'un aylık yaklaşık 4 bin adetlik satışının talep ve üretim kapasitesinin altında kaldığını savundu.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 22

Özpeynirci, markanın Avrupa'da rekabet edebilmesi için fiyat ve teknoloji açısından küresel rakipleriyle yarışması gerektiğini belirtti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 23

BYD'nin Türkiye yatırımının ise Avrupa Birliği'nde gündeme gelen "Made in Europe" yaklaşımı nedeniyle mevcut koşullarda beklemeye alındığını ifade etti.

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Fon krizi otomotivi vurdu: Araba alış ve satışlarında son durum - Resim: 24

Özpeynirci, Çinli üreticilerin Avrupa pazarına erişim için yatırımlarını AB sınırları içine yönlendirdiğini söyledi.

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