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Kaynak: ANKA

DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, kamuoyunda “Fon Krizi” olarak adlandırılan gelişmelerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırması önerisi verdi.

İrmez, süreçte sorumluluğu, ihmali veya dahli bulunan siyasetçi, bürokrat ve sermaye çevrelerinin ortaya çıkarılmasını talep etti.

“KİMLER HAKSIZ SERVET EDİNDİ?”

İrmez, önergesinde bazı portföy yönetim şirketlerinin “piyasa gerçekleriyle” bağdaşmayan fiyat spekülasyonları, suni alış-satış işlemleri ve yapay fiyatlandırmalar yoluyla fon değerlerini şişirdiği yönündeki iddialara dikkat çekti.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre bu yöntemle 10 milyar doları aşan bir kaynağın “buharlaştırıldığının” ifade edildiğini belirten İrmez, fon piyasalarındaki gelişmelerin kamu kurum ve kuruluşlarının denetim, gözetim ve yetki alanında gerçekleştiğini kaydetti. İrmez, denetim mekanizmalarının işleyişinin araştırılması gerektiğini belirtti.

Fon Krizi’ne ilişkin “Bu denetimsizlik ve göz yumma politikasının sonucunda kimler ‘haksız servet’ edinmiş, kimler mağdur edilmiştir?” sorusunu yönelten İrmez, “buharlaştırılan milyarlarca doların” bedelinin halkın cebinden tahsil edilip edilmeyeceğinin de açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“MESELE YALNIZCA ADLİ SORUŞTURMALARLA SINIRLI TUTULAMAZ”

İrmez, iktidar yetkililerinin konunun üzerine gidileceğine ilişkin açıklamalarının kamuoyunu tatmin etmekten uzak olduğunu ifade etti.

Meselenin yalnızca adli makamların yürüttüğü soruşturmalarla sınırlı tutulamayacağını belirten İrmez, Meclis’in denetim yetkisini kullanması gerektiğini ifade etti.

DEM Parti Milletvekili, krizin siyasi ve bürokratik arka planındaki sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

SİYASETÇİ, BÜROKRAT VE SERMAYE ÇEVRELERİ İÇİN ARAŞTIRMA TALEBİ

İrmez’in önerisinde, “Fon Krizi” olarak adlandırılan sürecin ortaya çıkmasında ve derinleşmesinde sorumluluğu, ihmali veya dahli bulunan siyasetçi, bürokrat ve sermaye çevrelerinin açığa çıkarılması talep edildi.

Önergede ayrıca düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların etkin hale getirilmesi ve süreçten etkilenebilecek yurttaşların zarar görmemesi amacıyla araştırma yapılması istendi.

İrmez, açıklamasında Fon Krizi’ni uygulanan ekonomi politikaları ve ekonomik krizle ilişkilendiren değerlendirmelerde de bulundu.