Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye piyasalarında 131 fonun tasfiyesi ve 85 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan usulsüzlük depremi, borsada bir ayda yüzde 18'i aşan değer kaybına yol açarak yatırımcı güvenini ağır yaraladı.

Piyasada yaşanan bu derin krizin etkisiyle, TÜİK'in eylül ayında 91,9 olarak açıkladığı tüketici güven endeksi ekim ayında yüzde 7,7 oranında çakılarak 84,8 seviyesine geriledi.

2008 YILINDAKİ EKONOMİ KRİZİNDEN BİLE EN SERT GÜVEN KAYBI

Son dokuz ayın en düşük seviyesine işaret eden bu tablo, 2008 krizinden bu yana kaydedilen en sert güven kaybı olarak kayıtlara geçti.