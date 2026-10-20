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Kaynak: Haber Merkezi

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, fon krizinin AK Parti tabanında büyük bir öfkeye yol açtığını ve partiye 3 ila 6 puan kaybettirdiğini yazdı.

Sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulunan Selvi, krizin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten daha ağır darbe vurduğunu ifade etti.

Abdulkadir Selvi, köşesinde fon krizinin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerindeki siyasi etkilerini kaleme aldı.

Krizin parti tabanında ciddi bir rahatsızlık yarattığını belirten Selvi, fon skandalının AK Parti'ye 3 ila 6 puan arasında bir oy kaybına mal olduğunu açıkladı.

"ERDOĞAN'A MUHALEFETTEN DAHA AĞIR DARBE VURDULAR"

Skandalın Erdoğan'ın siyasi gücünü zayıflatmaya dönük bir tablo oluşturduğunu vurgulayan Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti, fon krizinden dolayı 3-6 puan kaybetmiş. Bu ne demek? Dünya lideri olan Erdoğan’ın sırtını yere getirmeye çalışmak demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefetten daha ağır darbe vurmak demektir."

"DEĞERLERİMİZİ KİRLETEN BİR AVUÇ DOYUMSUZDAN HESAP SORULMALI"

AK Parti'nin kuruluş değerlerine ve tabanın fedakarlıklarına dikkat çeken Selvi, krizin arkasındaki gruptan hesap sorulması gerektiğini belirtti:

"Bu davada emeği olmayan bir avuç doyumsuz, fon rezaleti diye bir krizi başımıza sardı. Değerlerimizin içini boşalttılar. Bir ucu siyasette, bir ucu Borsa’da, kökleri SPK’da, BDDK’da, Tera gibi Pusula gibi fonlarda olan organize bir soygun grubundan hesap sorulmasını istiyorlar."