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Kaynak: Haber Merkezi

Kredi kartlarında başlayan yeni dönemden 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren yasa teklifine, küresel piyasaların kilitlendiği enflasyon verisinden tarım ürünlerindeki fiyat şoklarına kadar ekonominin tüm sıcak başlıklarını tek bültende derledik.

PARANIN SEYRİ VE YASAL DÜZENLEMELER

KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

BDDK ve Merkez Bankası, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren kararları yürürlüğe koydu. Kredi kartlarında asgari ödeme limit eşiği 100 bin TL’ye çıkarılırken, dönem borcuna göre kademeli azami faiz uygulaması başladı.

455 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİREN FON TEKLİFİ MECLİS'TE

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye edilen yatırım fonlarında mağduriyet yaşayan 455 bini aşkın yatırımcı için hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye geldi. Düzenleme, net yatırım tutarı baz alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngörüyor.

HİSSEDİLEN ENFLASYON, ÜRETİM VE ŞİRKET HABERLERİ

TARIMDA ZAM ŞAMPİYONU SEBZE VE KÖK YUMRULAR OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni (Tarım-ÜFE) açıkladı. Verilere göre endeks bir önceki aya kıyasla yüzde 1,99 oranında azalırken, yıllık bazda yüzde 12,93 artış gösterdi. Yıllık en yüksek fiyat artışı ise yüzde 61,07 ile sebze ve kök yumrularda gerçekleşti.

KÜRESEL KRİZ VE PİYASALAR

KÜRESEL PİYASALAR ABD ENFLASYON VERİSİNE KİLİTLENDİ

Küresel piyasalar; teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve ABD banka bilançolarının ardından kritik ABD enflasyon verisini bekliyor. Fed’in faiz patikasına yön verecek veri öncesinde yatırımcılar, Orta Doğu’daki jeopolitik riskleri de yakından izliyor.

'KIZIL ALTIN' BAKIR İÇİN 17 BİN DOLAR HEDEFİ

Metal piyasasında "Kızıl altın" olarak adlandırılan bakırda, ABD'nin tarife belirsizliği ve arz sıkışıklığı etkisini sürdürüyor. Analiz şirketi BMI, tarih vererek bakır için hedef fiyat beklentisini 17 bin dolara yükseltti.

BİTCOİN'DE SINIRLI TOPARLANMA: YENİDEN 83 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

Bitcoin, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına ve teknoloji hisselerindeki satışlara rağmen toparlanma gösterdi. Önceki gün 81 bin 54,7 dolarlık dip seviyesini gören kripto para birimi, 14 Ekim Çarşamba sabahı 83 bin 557 dolardan işlem gördü ancak yükseliş beklentilerin altında kaldı.

SOSYAL POLİTİKALAR, İŞ HAYATI VE YAŞAM

EMEKLİ ZAMMI İÇİN 8 KURUMDAN ENFLASYON TAHMİNİ

Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranı için gözler yılın son üç aylık enflasyon verilerine çevrildi. Kuveyt Türk Yatırım ve Gedik Yatırım'ın da aralarında bulunduğu 8 kurum, 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 28,80 ile yüzde 30 arasında belirledi.

DÜNYA AÇLIK HARİTASI: 44 ÜLKE ALARM VERİYOR

2026 Küresel Açlık Endeksi sonuçlarına göre dünya genelinde açlık yeniden yükselişe geçti. Somali'nin en ağır tabloyu yaşadığı raporda toplam 44 ülke ciddi veya alarm verici kategorisinde yer alırken; Türkiye, puanı 5'in altında kalan 24 ülkelik grupta konumlandı.