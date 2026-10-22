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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen yatırım fonları tasfiye sürecine ilişkin en güncel verileri Fon Koordinasyon Kurulu'nun 7. toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararı sonrasında hızlanan süreçte, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'ye ait 31 fondan 18’inin tasfiye işlemi 21 Ekim itibarıyla tamamlandı. Bu kapsamda şirketin yatırımcısı olan 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar lira aktarıldı. Geriye kalan 13 fonun ise kısa sürede kapatılması hedefleniyor.

FATURA 50 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Genel tasfiye sürecinin başından bu yana ulaşılan rakamlar tablonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Açıklamaya göre; tasfiye sürecindeki toplam fon sayısı 131’den 47’ye düşürüldü. Bugüne kadar 55 bin 755 hesaba nakdi ve ayni olmak üzere toplam 49,7 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

YATIRIMCI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

Yatırımcı ödemelerinin yasal bir güvenceye kavuşturulması ve ara ödemelerin hızlanması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, şu an TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Düzenlemenin kısa süre içinde yasalaşması bekleniyor. Yeni yasayla birlikte tasfiye sürecinin şeffaf ve adil bir zemine oturtulması planlanıyor.

HAKSIZ KAZANCA MASAK VE TMSF KANCASI

Sürecin adli ve mali boyutunda ise haksız kazanç sağlayanlara yönelik sıkı bir takip başlatıldı. Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK, tasfiye süreciyle bağlantılı fahiş kazançların geri alınması için ortak bir çalışma yürütüyor. Tasfiye operasyonlarının hisse senedi piyasalarında herhangi bir sarsıntı yaratmayacak şekilde, yatırımcıların en yüksek değerden ödeme alması hedeflenerek yapıldığı vurgulandı.

SÜRECİN TAKİBİ İÇİN ÖZEL GÖREVLENDİRME

Kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve milyarlarca liralık tasfiye işlemlerini günlük olarak teknik düzeyde takip etmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın özel olarak görevlendirildi. İlgili bağımsız kurumların kendi yetki alanlarında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceği belirtildi.