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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısında olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlar ve 1 milyon liraya kadar yapılması planlanan ara ödemelere ilişkin teknik hazırlıkların ve fahiş kazançların iadesi için kurumlar arası eş güdüm çalışmalarının ele alındığını duyurdu. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dördüncü Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

Toplantıda, olağan tasfiye sürecinde olan fonlarla ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılırken, olağanüstü tasfiyeye konu olacak fonlar konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda, olağanüstü tasfiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunulacak olan kanun teklifi çerçevesinde, 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödemeler ile ilgili teknik hazırlıklar gözden geçirildi. Ayrıca, fahiş kazançların iadesi için, açılmış olan hesaplara iade sürecinde kurumlar arası eş güdüm için gereken hususlar ele alındı. Açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulu'nun, belirlenen temel ilkeler çerçevesinde ilgili kurumlarla eş güdüm içinde ve hızlı bir şekilde aksiyon alması yönünde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı. Ayrıca, "Teknik düzeyde kurum temsilcilerinden oluşturulan ekipler detaylı çalışmalar yapmaktadır. Her bir bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurum, kendi alanında çalışmalarını yaparak aldığı kararları kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir." denildi.