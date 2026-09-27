Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisindeki tüm görevlerinden affını istediğini açıkladı. Kaya'nın istifa kararını haberleştiren TRT Haber'in kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

TRT Haber, Kaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı aktarırken, istifa kararının gerekçesine ilişkin bölümü ise 3 kelimeye sığdırdı, “son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir mesele nedeniyle” sözleriyle haberleştirdi.

TRT HABER “KAMUOYUNU MEŞGUL EDEN MESELE” DEDİ

Haberde Kaya'nın, son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir mesele şeklinde aktarıldı. İlgili kendisi hakkında birtakım iddia ve değerlendirmelerin gündeme getirildiğini belirttiği de aktarıldı.

Kaya'nın açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu yaklaşımı hatırlattığı belirtildi.

Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.”

Kaya, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesini önemsediğini de vurguladı.

“SİYASİ VE VİCDANİ SORUMLULUK ALMAYI GEREKTİRİR”

Siyasette taşıdığı sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığını belirten Kaya, görevlerinden affını isteme gerekçesini şöyle açıkladı:

“Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi, yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.”

Kaya, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla görevlerinden ayrılma kararı aldığını belirterek, “Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim” ifadelerini kullandı.