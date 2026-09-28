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Yeni Parti, kamuoyunda geniş yankı uyandıran “fon” soruşturmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere kriz masasını toplama kararı aldı. Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlık edeceği toplantı, yarın saat 10.00’da parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

KURMAYLAR KRİZ MASASINDA BULUŞACAK

Toplantıya Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Deniz Yavuzyılmaz, Güldem Atabay, Bihlun Tamaylıgil, Ozan Bingöl, Özgür Karabat, Serkan Özcan, Ümit Özlale, Yalçın Karatepe, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Zeynel Emre’nin katılması planlanıyor.

FON KRİZİ MASAYA YATIRILACAK

Özel, fon krizine ilişkin daha önce 15 maddelik bir kanun teklifinin Meclis’e sunulduğunu açıklamıştı. Teklifin diğer siyasi partilerle görüşülmesi ve TBMM’nin açılmasının ardından gündeme getirilmesi planlanıyor.

Yarınki kriz masasında ise fon soruşturmasındaki son gelişmelerin ve izlenecek yol haritasının değerlendirilmesi bekleniyor.