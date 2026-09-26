Önce bir gerçeği baş ucuna koymak gerekir. İnsanımız tarih boyunca “kolay zengin olma” hayaline karşı oldukça açık yürekli. Saf değildir belki, ama umutlu ve acelecidir. Biraz daha hızlı, biraz daha zahmetsiz, biraz daha garanti bir yol arar durur. Bu arayış, onlarca yıldır dolandırıcıların en büyük sermayesi olmuştur.

Sülün Osman, bugünleri aydınlatan tarihi bir deniz feneri. 1950’ler ve 60’ların efsane üçkâğıtçısı. Galata Köprüsü’nü, tramvayları, şehir hatları vapurlarını, hatta Taksim Meydanı’nı satıp veya kiraya verip hevesli vatandaşlardan para topladı. Adam o kadar rahat, o kadar inandırıcıydı ki… Hapishanede bile alınteri ile yaşamak konulu konferans verecek kadar özgüvenliydi.

Şimdi ise fon krizi var. Bu, Sülün Osman’dan çok daha üst bir sürümüdür. Artık köprü satılmıyor. SPK denetiminde, TEFAS’ta işlem gören, bankalar aracılığıyla satılan, resmi görünümlü yatırım fonları var. Yüksek getiri vaatleri, profesyonel portföy yönetim şirketleri, şık sunumlar, risk profilinize uygun söylemleri… Sistem, klasik dolandırıcılığın kaba yöntemlerini bırakıp, yasal çerçeveyi maske olarak kullanabiliyor. Safiyet ile hırsın birleştiği yerde, en sofistike tuzaklar kuruluyor. Banka şubesinde risk profilinize uygun diye sunulan bir fon, televizyonda veya sosyal medyada yüksek getiri diye övülen bir ürün, insanların aklında otomatik olarak -kamu gözetiminde- kategorisine girer.

Oysa kurumların refleks süresi, bu işin bu kadar büyümesine izin verecek kadar uzun olabiliyor. Fiyat oluşumlarındaki anormallikler, sığ hisse senetlerinde şişirilmiş işlem hacimleri, fon portföylerindeki yoğunlaşmalar, sürekli yüksek getiri vaatleri… Bunlar bir gecede ortaya çıkmaz. Aylarca, hatta yıllarca birikir. Ama regülatörün müdahalesi, genellikle sistem artık sürdürülemez hale geldiğinde, yani zarar çoktan oluştuktan sonra geliyor. Tasfiye kararları, işleme kapatmalar, soruşturmalar… Hepsi gerekli ve doğrudur. Ne var ki, bu kadar büyümeden müdahale edilmemiş olması, hem mağdur sayısını hem de kayıp tutarını katbekat artırmış görünüyor. Güvenin yüksek, refleksin yavaş olduğu bir ortamda, dolandırıcılık her zaman bir adım önde.

Geriye tasfiye masasında bekleyen bir bakkala, bir toptancıya, bir imalatçıya, bir nakliyeciye ait olan paralar kaldı. Ticaretin can damarı olan nakit akışı bozuldu, ödemeler gecikti, çekler karşılıksız kaldı, istihdam tehdit altına girdi. Sermaye, üretimin ve ticaretin içinden çekilip sanal getirilerin peşine takılınca, gerçek ekonomi de sessizce kan kaybetmeye başladı.

Türkiye’nin sermaye piyasaları tarihinde 17 Eylül 2026, bir dönüm noktası olarak kayda geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ardı ardına aldığı kararlarla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, Pardus, Bulls ve A1 Capital portföy yönetim şirketlerine ait toplamda yüz otuz bir yatırım fonu işleme kapatıldı ve tasfiye sürecine alındı. 455.758 yatırımcıyı, yüzlerce milyar liralık birikimi doğrudan etkileyen bu karar, piyasada daha doğrusu hayatın içinde bir deprem etkisi yarattı.

Fonların bir kısmında fiyat oluşumu şüpheli, portföy yapıları sığ, işlem hacimleri şişirilmiş görünüyor. Kimi yatırımcı tasfiye öncesi satış emri vermiş ama parasını alamıyor. Kimisi ise fonun içinde kalmış, değer kaybını izliyor. İşte tam bu noktada, hem piyasalarda hem de hukuk çevrelerinde aynı soru dolaşmaya başladı. Batan paralar kurtarılabilir mi? Böylece Bernie Madoff skandalı, Türkiye için bir örnek olarak önümüze geldi.

Madoff’un adı, 2008 krizinin en büyük Ponzi düzeni olarak tarihe geçti. Yıllarca sürekli kar vaadiyle toplanan paralar, yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödeniyordu. Sistem çöktüğünde, elinde kalan varlıklar yetersizdi. Ancak tasfiye kayyımı Irving Picard, klasik tasfiye yönteminin ötesine geçti. Clawback adı verilen mekanizmayla, sistem batmadan önce parayı çekmiş, yatırdığından fazla almış yatırımcılara, aracılara ve bağlantılı kişilere dava açtı. Amaç basitti, aslında. Ponzi çarkı dönerken dışarı çıkan parayı geri toplamak ve gerçek kayıp yaşayanlara dağıtmak. Sonuç, on beş milyar doları aşan bir geri kazanım ve mağdurların büyük bölümünün zararlarının önemli ölçüde karşılanması oldu. Türkiye’deki fon krizinde de benzer bir dil kullanılmaya başlandı.

Ne var ki hukuk, sloganların ve köşe yazılarının izin verdiği kadar basit değil. Bir yatırımcının veya aracı kurumun fon batmadan satmış olması, otomatik olarak onun dolandırıcılık organizasyonunun parçası olduğu anlamına gelmez. Türk hukukunda kast, taksir, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve iflas hukuku kuralları birbirinden net çizgilerle ayrılır. Bu ayrımı göz ardı etmek, hem konuyla ilgisiz yatırımcıları haksız yere hedef haline getirir hem de gerçek failleri korur.

İlk adımda fon dolandırıcılığı organizasyonuna dahil olma meselesine bakmak gerekir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106 ve 107. maddeleri, piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimalini düzenler. TCK’nın 157 ve 158. maddeleri dolandırıcılık suçunu, 282. madde ise suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamayı kapsar. Bir kişinin bu organizasyona dahil sayılabilmesi için, fonun gerçek değerini bilerek, fiyatı manipüle ederek veya yatırımcıları sistematik biçimde yanıltarak hareket ettiğinin ispatlanması şart. Yani sadece erken satmış olmak tek başına yetmez. Kastın varlığı, yani bilerek ve isteyerek suçun unsurlarını gerçekleştirme iradesi aranır. Portföy yönetim şirketinin yöneticileri, fonun içindeki varlıkları bilerek şişiren, TEFAS işlemlerini yönlendiren veya yatırımcılara yanıltıcı bilgi veren kişiler için kastın ispatı daha kolaydır. Ancak sıradan bir yatırımcı, bankasının veya aracı kurumunun tavsiyesiyle fona girmiş, fiyat yükselirken de çıkmışsa, onun organizasyonun parçası olduğu iddiası genellikle havada kalır. Çünkü kast, subjektif bir unsurdur ve mahkemede delille ispatlanır. Yazışmaları, e-posta trafiği, emir zamanlamaları, fonun izahnamesine aykırı işlemler… Bunlar olmadan sen de satmıştın, sen de sorumlusun demek, havada kalır.

Kastı olanlarla kastı olmayanlar arasındaki fark, clawback tartışmasının kalbidir. Madoff örneğinde bile Picard, her erken çıkışı hedef almadı. Özellikle yatırdığından belirgin biçimde fazla para çekmiş, sistemin sürdürülemez olduğunu bilmesi gereken büyük hesapları ve aracıları hedefledi. Daha da önemlisi, clawback’in Türkiye’de uygulanabilirliği meselesidir. ABD’de iflas hukuku ve federal mahkemelerin geniş yetkileri, Picard’a bu imkânı verdi. Türkiye’de ise İcra ve İflas Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlar Kanunu çerçevesinde hareket edilir.

Fon krizinde adalet arayışı meşrudur. Gerçekten manipülasyon yapan, yatırımcıları sistematik biçimde yanıltan, fon varlıklarını kendi çıkarları için kullananlar için hem ceza hem hukuk yolları açık. Yöneticilerin malvarlığına el konulması, soruşturmaların derinleştirilmesi, SPK’nın ve savcılıkların etkin çalışması şarttır. Madoff örneği, parayı geri toplama konusunda ilham verebilir. Ancak Türkiye’nin hukuk sistemi, ABD’nin iflas mahkemeleri değildir. Köşe yazılarında kolayca yazılan hepsinden alalım cümlesi, mahkeme salonunda delil, illiyet ve kast tartışmasına dönüşür. Hukuk basit bir konu değil. Ve fon krizinin asıl sınavı, bu karmaşıklığı yönetebilmek olacak.

Sorularınız için e-posta adresi: hkaganoyken@gmail.com