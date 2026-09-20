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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, fonlarla ilgili tartışmaları Meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e soru önergesi veren Usta, fonlarda siyasi ve kamu bağlantılarının araştırılmasını istedi. Usta, “10 ay neden beklendi?” ve “Zarar kamuya mı yıkılacak?” sorularını gündeme getirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, fonlarla ilgili soruşturma ve tartışmalar sürerken konu Meclis gündemine taşındı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Erhan Usta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Eski DPT planlama uzmanı da olan Usta, piyasalarda yaşanan gelişmelerle ilgili önergesinde, fonlarla ilgili tartışmaların daha önce gündeme geldiğine dikkat çekti.

Usta, Bakan Şimşek’in 4 Kasım 2025 tarihinde katıldığı 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı açıklamaları hatırlattı.

“10 AY NEDEN BEKLENDİ?”

Usta, Şimşek’in söz konusu toplantıda, “Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız” dediğine işaret etti.

Bu açıklamaya rağmen fonlara ilişkin düzenlemenin yaklaşık 10 ay sonra yapılmasına dikkat çeken Usta, 7 şirkete ait 130 fonun tasfiye edilmesine karar verildiğini belirtti.

Usta, söz konusu fonların büyüklüğünün 800-900 milyar lira düzeyinde olduğunu ve 500 binden fazla yatırımcının etkilendiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Usta, “Fonlarla ilgili iddialar daha önceye dayansa da Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklama yaptığı Kasım 2025 tarihi baz alınırsa, devletin 10-11 ay sürecince bu fonların işlemlerine adeta göz yumduğu ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Usta ayrıca yetkili kurumların konuları gereği gibi araştırmadığı veya alınması gereken önlemlerin siyasi nedenlerle geciktirildiği yönündeki iddialara dikkat çekti.

“FONLARIN ARKASINDA HANGİ SİYASİLER VAR?”

Usta’nın Bakan Şimşek’e yönelttiği sorular arasında fonların yönetimi ve ortaklıklarıyla ilgili siyasi bağlantılar da yer aldı.

Usta, “Fonların yönetiminde, ortaklığında, hissesini yoğun olarak aldıkları şirketlerde hangi siyasilerin bağlantıları söz konusudur?” sorusunu yöneltti.

Ayrıca son bir yıldır bu fonları elinde tutan siyasi ve kamudaki üst düzey yöneticilerin kimler olduğu konusunda açıklama istedi.

SPK YÖNETİMİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SORU

Usta, SPK tarafından 18 Eylül’de yapılan duyurudaki ifadeleri de soru önergesine taşıdı.

Duyuruda, “Bu süreçte, Mayıs 2026 tarihinde kurulumuz başkanlığında yaşanan değişimden sonra, çalışmaları devam etmekte olan rehber taslağının hazırlıkları aralıksız sürmüştür” ifadesinin yer aldığını belirten Usta, bunun neden özellikle vurgulandığını sordu.

Usta, önceki yönetimde çalışmalara karşı bir direnç olup olmadığına ilişkin açıklama istedi.

Ayrıca SPK başta olmak üzere yetkili kurumlarda ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağını da sordu.

“ZARAR KAMUYA MI YIKILACAK?”

Soru önergesinde küçük yatırımcıların yaşayacağı zarar da gündeme getirildi. Usta, “Küçük yatırımcıların zararı kim tarafından karşılanacaktır?” sorusunu yöneltti.

Katılımevim ve Birevim’in Emlak Katılım tarafından satın alınacağı yönündeki haberleri de hatırlatan Usta, burada oluşacağı tahmin edilen kamu zararının hesaplanıp hesaplanmadığını sordu.

Usta ayrıca söz konusu kamu zararının kimden tahsil edileceğinin ve zararın kamunun üzerine bırakılıp bırakılmayacağının açıklanmasını istedi.

“KAMU ZARARI NE KADAR?”

Usta’nın gündeme getirdiği bir diğer konu ise kriz sürecinde kamu kurumları üzerinden piyasaya müdahale edilip edilmediği oldu.

Merkez Bankası, kamu bankaları ve varlık fonu gibi kurumlar aracılığıyla piyasaya müdahale edilip edilmediğini soran Usta, müdahale yapıldıysa bunun büyüklüğünün ve oluşan kamu zararının şeffaf biçimde açıklanmasını istedi.