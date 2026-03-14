Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'un evinde Çaykur Rizespor'u Onuachu'nun golüyle 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Tim Jabol Folcarelli karşılaşmayı değerlendirdi.

Fransız orta saha, bu maçta hafta içi hayatını kaybeden yardımcı antrenörleri Orhan Kaynak için oynadıklarını belirterek önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

FOLCARELLI: 'ÖNEMLİ BİR 3 PUAN OLDU'

Folcarelli maç sonrası şunları söyledi:

"Bu maçı kazanmamız gerekiyordu, şarttı. Rizespor da buraya iyi oynamaya gelmişti. Bugün hocamız için oynadık, gayet önemli bir 3 puan oldu. 3 hafta uzak kaldığınız zor bir sakatlık sonrası yüzde 100'le dönmek mümkün olmayabiliyor. Birkaç gün içinde bir maç daha oynayacağız, sonra dinlenmek için fırsat olacak."