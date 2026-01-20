Güneşli hava ve müsait rüzgar koşullarında gerçekleştirilen yarışlarda genç yelkenciler, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Organizasyon, TYF tarafından 3-9 Nisan tarihlerinde aynı bölgede yapılacak Techno 293 Dünya Şampiyonası’nın da seçme ayağı niteliği taşıyor.

TYF Sportif Direktörü Tayfun Erey, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Foça’daki dünya şampiyonasının yaklaşık 40 ülkeden 250-300 sporcunun katılımıyla gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Erey, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 40 ülkeden 250-300 sporcunun katılmasını bekliyoruz. Bugün şanslı olduğumuz bir gün. Çünkü soğukların olmasına rağmen hafif rüzgar var. Günün sonunda sporculardan hem Foça hem de havayla ilgili olumlu bir geri dönüş alacağımızı umuyoruz. Yarışlarımız 4 gün sürecek.”

Yarışların dört gün süreceği ve başarılı olan sporcuların Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacağı kaydedildi.