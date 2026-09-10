Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılma geçti.

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Fıçı'nın bugün AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek tören ile AK Parti rozetini takması bekleniyor.

AK PARTİ TOPLANTISINDAN İLK KARE

Başkan Fıçı'nın rozet töreni için bugün AK Parti Genel Merkezi’ne geldiği ve kadın belediye başkanları toplantısında yer aldığı görüldü.

Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı - Resim : 2

CHP'LİLERİ TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan Fıçı'nın sosyal medya hesabından çok sayıda CHP'li ismi takipten çıktığı görülmüştü. Belediye başkanının ayrıca paylaşımlarını yorumlara kapattığı da ortaya çıkmıştı.