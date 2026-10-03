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Kaynak: AA

Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'a acil iniş yapan Flydubai uçağıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre İsrail'den gönderilen soruşturma heyeti akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaştı. Heyetin, uçakta yaşanan olayla ilgili yürütülen incelemelere destek vermek amacıyla BAE'ye gönderildiği belirtildi.

İSRAİL'İN RESMİ SORUŞTURMAYA KATILMA TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

İsrail devlet televizyonu KAN daha önce Suudi Arabistan ve BAE'nin, İsrail'in resmi soruşturmaya katılma talebini reddettiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan'ın uçağın kendi topraklarına acil iniş yapması, BAE'nin ise uçağın Flydubai tarafından işletilmesi nedeniyle soruşturma yürüttüğü aktarılmıştı. İsrail'in ise resmi soruşturmanın bir parçası olmayacağı belirtilmişti.

UÇAKTAN İKİ ACİL DURUM KODU GÖNDERİLDİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre uçak Ürdün hava sahasındayken önce genel acil durum kodu olan “7700”, ardından uçak kaçırma durumunu ifade eden “7500” kodunu gönderdi.

Kanal 12, olayın kokpitte iki pilot arasında çıkan kavgadan kaynaklandığını ileri sürdü. Haberde, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilota bıçakla saldırdığı ve uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edildi. Kabin ekibi ile bazı yolcuların kokpite girerek yardımcı pilota müdahale ettiği de öne sürüldü.

İKİ PİLOT DA YARALANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pilotlardan birinin uçağı düşürmeye teşebbüs ettiğine ilişkin işaretler bulunduğunu iddia etmişti. Flydubai ise kokpitte yaşanan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu açıklamıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, BAE'den gelen güvenlik ekibinin de katıldığı ilk soruşturmada yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığının ve iki pilotun da yaralandığının belirlendiğini duyurmuştu.

Tedavileri tamamlanan kaptan pilot ile yardımcı pilotun daha sonra BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldığı bildirilmişti.