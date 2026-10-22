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Son yıllarda Türkiye'den mobil oyun kategorisinde iddialı yapımlar çıkarken, geliştiriciler milyar dolarlık şirket satışlarıyla adından söz ettiriyor. Baturay Üstündağ ve Mehmet Emin Taşçı tarafından kurulan Flow Games ise kısa sürede rekor kıran bir yatırıma imza attı.

TENCENT LİDERLİĞİNDE DEV YATIRIM

Yapılan resmi açıklamaya göre Flow Games, son yatırım turunda Tencent öncülüğündeki gruptan 49 milyon dolarlık finansman sağladı. Yıl ortasında piyasaya sürülen "Smash Fest!" adlı fizik tabanlı bulmaca oyunu, şirketin bu büyük başarıyı yakalamasında kilit rol oynadı.

Mayıs ayında uygulama mağazalarında yerini alan yapım, kısa sürede önce 10 milyon, ardından da 23 milyon indirme barajını geride bıraktı. Oyunun günlük ortalama 500 bin dolarlık gelir elde etmesi yatırımcıların dikkatini çekerken, girişim bu kaynağı yeni oyun projeleri ve büyüme planları için kullanacağını duyurdu.

OYUNUN MEKANİKLERİ VE PLATFORM DURUMU

Klasik renk eşleme tarzını benimseyen ve nesneleri patlatmak için top fırlatılmasına dayanan oyun, oyuncuların beğenisini topladı. Öte yandan yapımın platform tarafındaki durumu dikkat çekiyor; Smash Fest! iOS ekosisteminde resmi olarak erişilebilir durumdayken, Android tarafında aynı adı taşıyan birden fazla uygulamanın bulunması ve şirketin bu konuda net bir açıklama yapmamış olması soru işaretleri bırakıyor.