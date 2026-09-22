Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Yaz dönemini sessiz geçiren Galatasaray, ara transferde büyük bir hamleye hazırlanıyor. Yönetim, Fransız yıldızı kadrosuna katarak camianın gönlünü almayı hedefliyor.

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a deplasmanda 4-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sezondaki ilk mağlubiyetini alarak milli araya moralsiz girdi. Papara Park’taki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi; 4, 44 ve 80. dakikalarda Mohamed Salah ile 39. dakikada Noah Saviolo’nun golleriyle farka gitti. Karşılaşmanın 72. dakikasında teknik direktör Okan Buruk, 86. dakikasında ise Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü.

5 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Bu sonuçla 13 puanda kalan İstanbul ekibinin 5 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Geçen sezonun son haftasındaki Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra çıktığı 5 maçta Arca Çorum FK ile berabere kalıp; Erzurumspor, Göztepe, Başakşehir ve Kocaelispor’u mağlup eden Galatasaray, Trabzon’da ağır bir darbe aldı.

GÖZLER ARA TRANSFERDE

Karadeniz deplasmanındaki 4-0’lık ağır yenilginin ardından sarı-kırmızılı idareciler, kış transfer dönemi stratejisini netleştirdi.

Cimbom’un öncelikli hedefi; yazın kadroya dahil edilmek istenen Real Madrid’in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Camavinga.

Fransız yetenek adına ocak ayında İspanyol temsilcisinin kapısı bir kez daha çalınacak.

Hem orta alanda hem de savunmanın solunda forma giyebilen Camavinga’nın La Liga ekibiyle olan mukavelesi 2029 senesinde nihayete erecek.

Orta saha ile sol bekte görev yapabilen Camavinga’nın İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.