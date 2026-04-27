Ligin 26. hafta mücadelesinde Galatasaray GAİN ile Fenerbahçe arsaVev karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde saat 13.00’te başlayan karşılaşmayı hakem Levent Buğra Vartemel yönetti. Yardımcılıklarını Nimet Altunkıran Gergin ve Semra Bulut yaptı.

Ev sahibi ekip mücadeleye Mukasa, Elif Keskin, Eda Karataş, Demehin, Benan Altıntaş, Füller, Ebru Topçu, Chang, Melike Pekel, Manga ve Foederer ilk 11’iyle çıktı.

Konuk ekip ise sahaya Munteanu, İpek Kaya, Plummer, Otu, Busem Şeker, Ümran Özev, Peritan Bozdağ, Eynde, Maria, Sebastine ve Staskova kadrosuyla başladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray GAİN, 19. dakikada Jang Chang’ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe arsaVev, 41. dakikada Andrea Staskova ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında yeniden gol bulan Staskova, takımını 2-1 öne geçirdi. Son bölümde baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 88. dakikada Oluwatosin Demehin ile skoru dengeledi. 90. dakikada Marie Manga’nın golüyle Galatasaray GAİN sahadan 3-2 galip ayrıldı.