Polis raporları ve mahkeme belgelerine göre Jacqueline Ades, kendisini “milyonerler için tanışma platformu” olarak tanıtan Luxy uygulaması üzerinden tanıştığı bir erkekle 2017 yılının Temmuz ayında yalnızca bir kez görüştü. Buluşmanın ardından erkek tarafı ilişki düşünmediğini açıkça ifade edince, Ades’in ilgisi zamanla ısrarlı ve rahatsız edici bir takibe dönüştü.

“BÖBREKLERİNDEN SUŞİ YAPARDIM…”

Yetkililerin aktardığına göre Ades, yaklaşık 10 ay boyunca mağdura 159 bini aşkın kısa mesaj gönderdi. Bu mesajların bir kısmında tehdit ve şiddet içeren ifadeler yer aldı. “Böbreklerinden suşi yapardım, el kemiklerinden yemek çubukları…” ve “Kanında yıkanmak isterdim” gibi ürkütücü sözler, dosyada dikkat çeken ayrıntılar arasında bulunuyor.

Süreç 2018 yılının Nisan ayında daha da vahim bir hâl aldı. Ades’in, mağdurun evine izinsiz şekilde girerek banyoda bulunduğu tespit edildi. İlk gözaltının ardından serbest bırakılan Ades, kısa süre sonra bu kez mağdurun çalıştığı yere giderek kendisinin “eşi” olduğunu ileri sürdü. Bu olay üzerine yeniden tutuklandı.

Savunmasında karşı tarafa karşı yoğun duygular beslediğini ve onu “ruh eşi” olarak gördüğünü dile getiren Ades, yaşananları aşk olarak tanımladı. Savcılık, söz konusu eylemlerin açık biçimde taciz ve izinsiz giriş suçunu oluşturduğunu belirtti.

Maricopa İlçe Hapishanesi’nde kefaletsiz olarak tutulan Ades hakkında taciz ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlamalarıyla yargı süreci devam ediyor.