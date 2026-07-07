Gecenin kör vaktinde ekranı kaydırıyorsunuz. Karşınıza harika gülümsediğini düşündüğünüz biri çıkıyor. Birkaç mesaj, samimi espriler, sıcak sohbet...

Gerçek hayatta karşılaşma ihtimalinizin çok düşük olduğu o kişiyle kurduğunuz bağ, size kendinizi özel hissettiriyor. Ekranın diğer ucunda kimin olduğunu gerçekten biliyor musunuz?

Polonya'da son günlerde yetkililerin üstüne basa basa uyardığı tablo, bahsettiğimiz masum görünen senaryonun ardındaki karanlık gerçeği yüzümüze çarpıyor.

Üniformalı personelin, askeri görevlilerin veya devlet dairelerinde çalışan bürokratların kullandığı flört uygulamaları yabancı istihbarat servislerinin yeni oyun alanı hâline gelmiş durumda.

Casusluk filmlerinde gördüğümüz o şaşalı tuzaklar cebimizde taşıdığımız küçücük bir uygulamaya sığdırılmış hâlde karşımıza dikiliyor. Bal tuzağı adı verilen o eski yöntem dijital çağda bambaşka boyuta evrildi.

İnsan doğası gereği onaylanmak, beğenilmek, sevilmek ister. Karşımızdakine güvenme eğilimindeyiz. İş gününün yorgunluğunu atmak için başlanılan tatlı flörtöz mesajlaşmalar, yavaş yavaş profesyonel hayatın detaylarına, ofisteki gerginliklere, askeri üslerdeki nöbet değişimlerine doğru kayabiliyor.

Kötü niyetli aktörler doğru soruları tam da doğru zamanda, hiç hissettirmeden soruyor. Karşınızdaki sözde flörtünüz size “Bugün çok yorulmuş görünüyorsun, nöbetin çok mu uzadı?” diye sorduğunda verdiğiniz en ufak detay yapbozun kritik bir parçasını tamamlıyor olabilir.

“Uygulamanın sizden istediği konum izni aslında nerede yaşadığınızı, hangi saatlerde askeri üsse giriş yaptığınızı veya stratejik kurumlarda ne kadar vakit geçirdiğinizi adım adım haritalandırıyor.”

Olayın diğer yüzü konum servisleri. Sizi eşleştirmek için aranızdaki mesafeyi gösteren algoritma, karşı taraftaki ajana sizin hareket rutininizi bedavaya sunuyor.

İstihbarat oyunlarında hedef her zaman en tepe isimler olmaz. Sistemdeki açığı bulmak için alt kademedeki bir çalışanın zafiyeti yeterlidir.

Akşam evinde yalnızlık hisseden sıradan bir memurun sahte profile kaptırdığı anlık sır, ülkelerin ulusal güvenliğini doğrudan tehdit edebiliyor. Polonyalı yetkililerin “Çok daha dikkatli olun” çağrısının altında yatan acı gerçek tam olarak bahsettiğimiz riski gösteriyor.

Dijital çağda sırlarımızı korumanın yolu bir tek karmaşık şifreler kullanmaktan geçmiyor. Kalbimizi ve duygularımızı yönlendiren o anlık beğenilme arzusuyla da başa çıkmak zorundayız.

Ekranda size göz kırpan o profilin sadece sevgiyi arayan biri olmadığını aklımızın bir köşesinde tutmalıyız.

Sevgi arayışının ulusal güvenlik tehdidine dönüşebildiği garip zamanlardan geçiyoruz. Sanal dünyadaki masumane sohbetlerin gerçek dünyada yıkıcı bedelleri olabilir.

Kalp ritmini hızlandıran sıradan bir mesaj; koca bir ulusun nabzını durduracak güce ulaşabilir.