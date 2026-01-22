Florida’nın Everglades bataklıklarında yaşanan dehşet verici çocuk cinayeti yeniden gündemde. 1998’de 5 yaşındaki Quatisha “Candy” Maycock’u yatağından kaçıran Harrel Braddy (76), küçük kızı timsah dolu bir kanala terk ederek ölüme mahkûm etmişti

5 yaşındaki Candy’yi yatağından kaçırıp Everglades bataklıklarında timsahlara ölüme terk etmişti! ABD’yi sarsan vahşetin faili Harrel Braddy, ölüm cezasının bozulmasının ardından yeniden hâkim karşısına çıktı. Gözler mahkemenin vereceği kararda.

YATAĞINDAN KAÇIRDI

Olay, 6 Kasım 1998 gecesi yaşandı. Braddy, pijamalarıyla yatağında uyuyan küçük Candy’yi zorla alarak arabasına bindirdi. Savcılık dosyasına göre Braddy, kaçırma öncesinde Candy’nin annesi Shandelle Maycock (22)’u saatlerce darp etti ve defalarca boğarak bayılmasına neden oldu.

Anne de zorla araca bindirilirken, yolda kızına araçtan atlayacaklarını söyledi. Ancak Braddy, kapı açıldığında hızlanarak anne ve kızı hareket halindeki araçtan yola savurdu.

ANNEYİ BAGAJDA TAŞIDI

Yaralı halde yolda kalan anne ve kızını tekrar araca alan Braddy, Candy’yi arka koltuğa oturttu, annesini ise bagaja kilitledi. Yaklaşık 45 dakika boyunca bagajda taşınan anne, ıssız bir toprak yolda tekrar dövüldü ve boğularak bayıltıldı.

Shandelle Maycock, ertesi sabah kendine geldiğinde yoldan geçen bir araçtan yardım isteyerek polise gitti. Ancak küçük Candy’den hiçbir iz yoktu.



CESET EVERGLADES’TE BULUNDU

9 Kasım 1998’de Everglades’te “Alligator Alley” olarak bilinen bölgede balık tutan bir kişi, küçük bir kız çocuğunun cesedini buldu. Yapılan incelemede cesedin timsah ve balık ısırıklarıyla parçalandığı, bir kolunun kopmuş olduğu belirlendi. Cesedin, kanala atılarak timsahlara terk edilen Candy Maycock’a ait olduğu kesinleşti.

“TANIYACAK DİYE ÖLDÜRDÜ”

Savcılık, Braddy’nin Candy’yi annesinin hayatta kalacağını düşünmediği için öldürdüğünü, ancak anne kurtulunca küçük kızı tanık olmasın diye Everglades’te ölüme terk ettiğini belirtti.

Miami-Dade savcısı Abbe Rifkin, jüriye hitabında,

“Kafatasına kadar ulaşan diş izleri vardı. Bir timsah başını ısırmaya çalışmıştı”

sözleriyle yaşanan vahşeti anlattı.

Rifkin, küçük kız için,

“O sadece 5 yaşındaydı. Zekiydi, sevgi doluydu, tatlıydı” dedi.

ÖLÜM CEZASI YENİDEN GÜNDEMDE

Braddy, 2007 yılında ölüm cezasına çarptırılmış, ancak Florida’daki ölüm cezası yasasının 2017’de Anayasa’ya aykırı bulunması üzerine cezası bozulmuştu. Yasanın değiştirilmesi sonrası Braddy, yeniden ceza duruşmasına çıkarılan mahkûmlar arasında yer aldı.

Yeni yasaya göre, 12 kişilik jüriden en az 8’inin ölüm cezası yönünde görüş bildirmesi gerekiyor. Nihai kararı ise davaya bakan hâkim verecek.