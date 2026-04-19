İtalya’nın Floransa kentinde scooter kiralama yasağı yürürlüğe girdi. Karar sonrası sokaklardaki paylaşımlı scooter’lar toplanmaya başlandı.

Yasaklamanın iki temel gerekçesi öne çıkıyor: Birincisi, şehirde artan kural ihlalleri ve güvenlik sorunları. Kaldırımlarda sürüş, ters yönde ilerleme, otobüs ve taksi şeritlerinin kullanımı, yasak bölgelerde dolaşım, iki kişi binme ve hatalı park gibi ihlallerin şehirde ciddi bir karmaşa yarattığı belirtiliyor.

İkinci gerekçe ise şehir estetiği ve tarihi dokunun korunması. Scooter’ların sokakları, meydanları ve kaldırımları işgal ederek hem görsel kirlilik oluşturduğu hem de yaya akışını zorlaştırdığı ifade ediliyor.