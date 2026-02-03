CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, özelleştirmelere dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yavuzyılmaz, KGM Avrupa Otoyolu’nun özelleştirilirse yüzde 300'e yakın zammın gelebileceğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

CHP'li isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Adı: KGM Avrupa Otoyolu. Güzergah: İstanbul-Edirne. Uzunluk: 211 km. Geçiş ücreti: 168 TL Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 300.

'YÜZDE 300 ZAM GELEBİLİR'

Peki nasıl? 2026 yılı itibariyle; Karayolları 1.Bölge’deki, İstanbul-Edirne güzergahını kapsayan, kamunun işlettiği, KGM Avrupa Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti: Kilometre başına 0,80 TL. Aynı güzergahta bulunan ve Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan, yandaş şirketlerin işlettiği, Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu’nun araç geçiş ücreti: Kilometre başına 3,14 TL. Aradaki fark 4 kat!

Sonuç: KGM Avrupa Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 168 TL olan araç geçiş ücretinin, kademe kademe 660 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu da yüzde 300’e kadar zam yükleniyor demek! Bunun adı, otoyol soygunudur!