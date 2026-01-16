CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz çarpıcı iddialarına bir yenisini daha ekledi.

Yavuzyılmaz, "AKP’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini tespit ettik" başlığında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali yapımı ve işletmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, paylaştığı belgelere dayanarak, Rusya’nın santralin işletme süresi boyunca elde edeceği karını sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

Yavuzyılmaz’ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Rusya’nın 69 yıllık işletme süresi boyunca planlanan toplam işletme net karı 207 milyar 399 milyon dolar olarak hesaplandı. Aynı belgelerde, kullanılan kredilerin (anapara ve faiz toplamı) 24 milyar 229 milyon dolar, hissedar katkısı (özsermaye) tutarının ise 3 milyar 100 milyon dolar olduğu belirtildi. Bu kalemler düşüldüğünde, Rusya’nın toplam net karının 180 milyar 70 milyon dolar olduğu ifade edildi. Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın güncel kurla 7 trilyon 777 milyar liraya karşılık geldiğini kaydetti.

"BUNUN ADI, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ SATMAKTIR"

Yavuzyılmaz, paylaşımında, “Bunun adı, Türkiye’nin geleceğini satmaktır. Kendi vatandaşlarına değil, yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz ayrıca, kredi geri ödemelerinin 2044 yılına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, “işin gecikmesi gerekçe gösterilerek Akkuyu sözleşmesinin derhal iptal edilmesi gerektiğini” savundu.