Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Flamengo, teknik direktör Filipe Luis'in sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Flamengo'dan yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik direktörle Aralık 2027'ye kadar yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, bu sezon Libertadores Kupası, lig şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası'nı kazandı.