Brezilya futbolunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Flamengo, teknik direktör Filipe Luis ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrılık kararının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken zamanlaması dikkat çekti.

Flamengo 8-0 kazandığı maç sonrası Filipe Luis ile yollarını ayırdı - Resim : 1

KUPALARLA DOLU 1,5 YIL

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, son 1,5 yılda önemli başarılara imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip bu süreçte 7 kupa kazandı. Güney Amerika’nın en prestijli organizasyonu olan Copa Libertadores’te şampiyonluğa ulaşan Flamengo, ayrıca Brezilya Serie A’da da mutlu sona ulaştı.

Madureira karşısında alınan 8-0’lık farklı galibiyetin hemen ardından gelen ayrılık kararı, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Flamengo 8-0 kazandığı maç sonrası Filipe Luis ile yollarını ayırdı - Resim : 2

GEREKÇE AÇIKLANMADI

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Başarılı sonuçlara rağmen alınan kararın arka planı merak konusu oldu.