Brezilya futbolunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Flamengo, teknik direktör Filipe Luis ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrılık kararının nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken zamanlaması dikkat çekti.

KUPALARLA DOLU 1,5 YIL

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, son 1,5 yılda önemli başarılara imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip bu süreçte 7 kupa kazandı. Güney Amerika’nın en prestijli organizasyonu olan Copa Libertadores’te şampiyonluğa ulaşan Flamengo, ayrıca Brezilya Serie A’da da mutlu sona ulaştı.

Madureira karşısında alınan 8-0’lık farklı galibiyetin hemen ardından gelen ayrılık kararı, kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

GEREKÇE AÇIKLANMADI

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Başarılı sonuçlara rağmen alınan kararın arka planı merak konusu oldu.