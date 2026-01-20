Yeniçağ Gazetesi
20 Ocak 2026 Salı
Fizme'de çılgın festival: 100 kişi tek sırada karda kaydı: Neşeli ve renkli görüntüler

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi'nde yaklaşık 100 kişi, tek sıra halinde aynı anda karda kayarak neşeli ve renkli görüntüler oluşturdu.

Kumru Belediyesi tarafından Fizme Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kayak Festivali büyük ilgi gördü.

Katılımcılar, kendi imkânlarıyla hazırladıkları pistte tek sıra oluşturdu.

Naylon poşetlerle aynı anda aşağı kayan yüzlerce kişi, eğlenceli anlara imza attı

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Meta’ya ait Facebook hesabından yaptığı paylaşımda etkinliği mahalle kültürünün en güzel örneklerinden biri olarak nitelendirdi.

Yalçuva, katılımın her yıl daha da arttığını vurgulayarak, "Bugün ortaya çıkan tablo mahalle olma kültürünün, iyi komşuluk ilişkilerinin ve sıcak dayanışmanın en güzel yansımalarından biridir." dedi.

Kaynak: AA
