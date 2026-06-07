Fizik kurallarına meydan okuyan anatomik sır: Kediler neden hep dört ayak üstüne düşer?

Başlangıçta durağan olan bir cismin dışarıdan bir destek almadan havada kendi ekseni etrafında dönmesi, klasik fizik yasalarıyla çelişiyor gibi göründüğü için bilim dünyasında uzun yıllar boyunca büyük tartışmalara neden oldu. Ancak ilerleyen süreçte yapılan matematiksel modellemeler, kedilerin vücut bölümlerini birbirine zıt yönlerde hareket ettirerek bu dönüşü gerçekleştirebildiğini gösterdi.