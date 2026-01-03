Fiyatları eleştiren müşteriyle alay etmişti: Bedri Usta 'içtenlikle' özür diledi

İşte Bedri Usta'nın paylaşımı:

"Herkese selamlar,

Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.

Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.

Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.

Kendinize iyi bakın."