Tepkilerin merkezinde yer alan paylaşımda müşteri, üç kişi (birinin bebek olduğu belirtilerek) alkolsüz bir akşam yemeği için yalnızca yemek ve kuver ücretinin 3.600 TL tuttuğunu, 400 TL vale ücretiyle toplam bedelin 4.000 TL’ye ulaştığını ifade etti. Lahmacunun 290 TL, çorbanın ise 380 TL olmasına dikkat çeken müşteri, fiyatların makul sınırları aştığını vurgulamıştı.
Fiyatları eleştiren müşteriyle alay etmişti: Bedri Usta 'içtenlikle' özür diledi
Bedri Usta’nın Kalamış şubesinde kesilen yaklaşık 4 bin TL’lik hesap, bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Adisyonun paylaşılmasıyla başlayan tartışmada, Bedri Usta’nın müşteriye yönelik sert sözleri tepki çekmişti. Tepkilerin ardından Bedri usta üslubundan dolayı kırılan herkesten özür diledi.
Paylaşım kısa sürede X’ te binlerce etkileşim almış, gelen yoğun şikâyetler üzerine Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu restoranda inceleme yaptığını duyurmuştu.
Denetimler sonucunda, Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırı ve tüketiciyi yanıltıcı unsurlar tespit edildiği belirtilmişti. Bu kapsamda işletmeye idari ceza uygulanırken, dosya Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edilmişti.
Denetimlerin ardından Bedri Usta lakabıyla tanınan Bedrettin Aydoğdu, eleştirilere konu olan paylaşımı alıntılayarak yine “Takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” ifadelerini kullanmıştı.
Tepkilerin büyümesi üzerine Aydoğdu, Instagram’da yayınladığı bir videoda sosyal medyada gündem olmasının ardından restoranlarının dolup taştığını savunarak müşterilerin durumu bildiğini öne sürmüştü.
Tepkilerin büyümesi üzerine Bedri Usta, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür diledi. Usta, açıklamasında kimseyi aşağılamayı ya da dalga geçmeyi amaçlamadığını savunarak, paylaşımının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Kalbi kırılan ve incinen herkesten içtenlikle özür dileyen Usta, konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili yeni bir paylaşım yapmayacağını da belirtti.
İşte Bedri Usta'nın paylaşımı:
"Herkese selamlar,
Günlerdir süren olaylar ne geçmişime ne de bugünüme yakışıyor. Ben hiçbir zaman kimseyi aşağılamadım, kimseyle dalga geçmedim. Hayatım boyunca emek vererek, çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştım ve hâlâ da çalışıyorum. Elimden geldiği kadar, ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi gönülden seven biri olduğumu paylaşımlarımda da görebilirsiniz.
Beni eleştiren kişiyi sayfamda paylaşmamın sebebi, şeffaf olduğumu göstermekti. Ancak orada yazdığım metin, anlatmak istediğim anlamın dışına çekildi. Bu durumdan dolayı kalbi kırılan, kendini incinmiş hisseden herkesten içtenlikle özür dilerim.
Bundan sonraki süreçte konunun daha fazla uzamaması adına bu başlıkla ilgili bir paylaşım yapmayacağım. Herkese anlayışı için teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın."
NE OLMUŞTU?
ADİSYON TARTIŞMASI DENETİMLE BİTTİ
Bir müşteri, Bedri Usta'nın Kalamış şubesinde yediği yemeğin ardından paylaştığı adisyonla Bedrettin Aydoğdu'nun ağır tepkisini çekmişti.
Müşteri, paylaşımında fiyatlara isyan ederek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince, 2 saatlik bir yemeğin maliyeti tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği.
Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ
X platformunda binlerce yorum alan paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin restoranda denetim yaptığını duyurmuştu.
Denetimlerde Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı olmaması' maddesine aykırı durumlar tespit edildiği için işletmeye idari yaptırım uygulandı. Tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildi.
'SENİN TAKİPÇİN AZ, PAYLAŞAYIM DA ADAM GÖR'
Bakanlık denetimlerinden sonra şikayete konu paylaşımı alıntılayan Bedri Usta, "“Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” sözleriyle karşılık vermişti.
BEDRİ USTA KİMDİR?
Bedri Usta, asıl adı Bedrettin Aydoğdu olan ünlü kebap ustası ve restoran zinciri sahibidir. 1970'te Mardin'in Altıyol (Midyat) köyünde doğdu, 7 yaşında ailesiyle Adana'ya göç etti.
Çocuk yaşta kebapçılığa başlayarak "Doğuştan Kebapçı" lakabını aldı. Zorlu hayat mücadelesinin ardından sokak tezgahından kendi markasını kurdu.
İstanbul'da köprü altında yatmak zorunda kaldığı dönemler geçirdi, 14 yaşında evlendi ve azmiyle başarıya ulaştı.
MasterChef Türkiye'ye birden fazla kez konuk oldu, 2022'de "Ustalıkla Pişer Hayat" adlı otobiyografik kitabını yayımladı. Sosyal medyada fenomen bir isimdir (Instagram: @bedriustaa).
Bedri Usta restoranları ağırlıklı olarak İstanbul'da yer alır ve Adana kebabı ile ocakbaşıyla ünlüdür.
Başlıca şubeler:
• Kalamış Ocakbaşı → Kadıköy, Fenerbahçe, Münir Nurettin Selçuk Cd. No:52
• Suadiye Ocakbaşı → Kadıköy, Suadiye
• Çiftehavuzlar Pide & Lahmacun → Kadıköy, Göztepe, Bağdat Cad.
• Kızıltoprak Meze → Kadıköy, Feneryolu, Bağdat Cad.
• Akbatı → Esenyurt, Akbatı AVM
• İstwest → Bahçelievler, İstwest AVM zincirde 10'dan fazla şube bulunur; bazı kaynaklar Bodrum ve yurt dışı planlarından söz etse de güncel olarak çoğunlukla İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındadır.