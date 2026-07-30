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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2026 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22 azaldı. Buna karşın endeks, yıllık bazda yüzde 31,84 artış kaydetti.

Endeks, yılın başına göre yüzde 24,07 yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 35,03 olarak gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞTA ULAŞTIRMA ÖNE ÇIKTI

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda en dikkat çeken artış ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü. Bu alanda fiyatlar yüzde 36,27 yükseldi.

Diğer sektörlerdeki yıllık değişimler ise şöyle:

Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 28,24 artış

Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 26,85 artış

Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 28,47 artış

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 32,41 artış

İdari ve destek hizmetler: yüzde 28,26 artış

AYLIK BAZDA KARIŞIK SEYİR

Haziran ayında aylık değişimlere bakıldığında sektörler arasında farklı yönlerde hareketler görüldü.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri: yüzde 0,75 artış



Konaklama ve yiyecek hizmetleri: yüzde 4,33 artış

Bilgi ve iletişim hizmetleri: yüzde 6,41 azalış

Gayrimenkul hizmetleri: yüzde 2,64 artış

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler: yüzde 5,64 azalış

İdari ve destek hizmetler: yüzde 0,03 azalış

EĞİLİM NE GÖSTERİYOR?

Aylık bazda sınırlı gerilemeye rağmen yıllık artışın güçlü kalması, hizmet sektöründe maliyet baskılarının sürdüğüne işaret ediyor. Özellikle ulaştırma ve hizmet kalemlerindeki yükseliş, genel fiyatlama davranışlarını etkilemeye devam ediyor.

Analistler, önümüzdeki dönemde hizmet enflasyonunun seyrinin, genel enflasyon görünümü açısından belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade ediyor.