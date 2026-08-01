Fiyatlar tarladan rafa 5,6 kat arttı: Zam şampiyonları belli oldu

Buna karşın markette fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 49 ile karpuz oldu. Karpuzdaki fiyat indirimini yüzde 39,6 ile yeşil fasulye, yüzde 30,2 ile kiraz, yüzde 28,6 ile havuç ve yüzde 23,5 ile tavuk eti izledi.