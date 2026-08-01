Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayına ilişkin tarladan sofraya fiyat değişimlerini ve tarımsal girdi maliyetlerini değerlendirdi.
Fiyatlar tarladan rafa 5,6 kat arttı: Zam şampiyonları belli oldu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, Temmuz ayında markette en yüksek fiyat artışı yüzde 86,2 ile sivri biberde yaşanırken, üreticide zam şampiyonu yüzde 52,9 ile kuru soğan oldu. Markette fiyatı en fazla düşen ürün karpuz, üreticide ise havuç olarak kayıtlara geçti.Kaynak: AA / İHA
Temmuz ayında tarladaki fiyat ile raflardaki fiyat arasındaki en yüksek uçurum yüzde 461,2 ile havuçta gerçekleşti. Fiyat farkında havucu yüzde 444,4 ile elma, yüzde 236,6 ile yeşil mercimek, yüzde 231,6 ile kabak ve yüzde 219,5 ile maydanoz izledi.
Bu oranlarla birlikte havuç tarladan tüketiciye ulaşana kadar 5,6 kat, elma ise 5,4 kat zamlandı. Üreticide 11 lira olan havuç tezgahta 61 lira 73 kuruşa, 18 lira 75 kuruş olan elma 102 lira 7 kuruşa, 24 lira 21 kuruş olan yeşil mercimek 81 lira 50 kuruşa, 17 lira 64 kuruş olan kabak 58 lira 49 kuruşa ve 6 lira 82 kuruş olan maydanoz 21 lira 79 kuruşa satıldı.
İncelenen 39 market ürününün 19’unda fiyat artışı yaşanırken 20 üründe fiyat gerilemesi kaydedildi.
Markette Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86,2 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 53,3 ile kuru soğan, yüzde 23,4 ile mısırözü yağı, yüzde 22,8 ile kuru üzüm ve yüzde 15,5 ile patates takip etti.
Buna karşın markette fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 49 ile karpuz oldu. Karpuzdaki fiyat indirimini yüzde 39,6 ile yeşil fasulye, yüzde 30,2 ile kiraz, yüzde 28,6 ile havuç ve yüzde 23,5 ile tavuk eti izledi.
Üretici tarafında incelenen 31 ürünün 8’inde fiyat artışı yaşanırken 16 üründe düşüş kaydedildi, 7 üründe ise fiyat istikrarı korundu.
Tarlada en çok fiyat düşüşü yüzde 51,1 ile havuçta görülürken, bunu yüzde 49 ile karpuz, yüzde 43,7 ile kabak, yüzde 38,6 ile yeşil mercimek ve yüzde 29,6 ile salatalık takip etti.
Üreticide fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 52,9 ile kuru soğan oldu; kuru soğanı yüzde 49,2 ile sivri biber, yüzde 31,8 ile çilek, yüzde 13,9 ile domates ve yüzde 13,7 ile patates izledi.
Çukurova’da yazlık soğan hasadının tamamlanması ve İç Anadolu’da yeni sezon hasadının henüz başlaması nedeniyle piyasada arz daralması yaşandı ve soğan ile sebzelerde fiyatlar yükseldi.
Seralarda üretim dönemi biten sivri biber ile domates ve sezon sonuna gelinen çilekte de benzer bir arz düşüşü fiyat artışına yol açtı.
Yazlık patates alanlarında ilkbahar yağışlarının yarattığı ürün bozulmaları arzı azaltarak tarladaki patates fiyatlarını yukarı çekti.
Yayla üretiminin devreye girmesiyle kabak ve salatalıkta arz arttı ancak talep bu artışı karşılayamayınca fiyatlar düştü.
Hasat dönemi nedeniyle havuç ve yeşil mercimekte bollaşan arz zayıf taleple birleşince gerileme yaşandı. Hasat sonrası uzun süre depolanamayan karpuzda da beklenenin altında kalan talep üretici fiyatını düşürdü.
Tarımsal üretim girdilerinde Temmuz ayında en belirgin artış akaryakıtta görüldü. Mazot fiyatı bir önceki aya göre yüzde 19,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 43,6 zamlandı.
Aylık bazda gübre çeşitlerinden 20.20.0 kompoze gübre yüzde 0,1 ve amonyum nitrat gübresi yüzde 0,2 artarken; ÜRE gübresi yüzde 10,9, amonyum sülfat yüzde 8,6 ve DAP gübresi yüzde 1,2 ucuzladı.
Yıllık bazda incelendiğinde ise amonyum nitrat gübresi yüzde 71, amonyum sülfat yüzde 59,4, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 35,4, DAP gübresi yüzde 25 ve ÜRE gübresi yüzde 1,5 oranında artış gösterdi.
Son bir yılda yem ve diğer tarımsal girdilerdeki artış da devam etti. Besi yemi yıllık yüzde 29,6, süt yemi yüzde 27,8, tarım ilaçları yüzde 27,8 ve tarımsal elektrik fiyatları yüzde 25,1 oranında yükseldi.
Temmuz ayında bir önceki aya göre ise besi yeminde yüzde 0,1 ve süt yeminde yüzde 0,4 oranında hafif düşüşler yaşandı.