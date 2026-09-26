Fiyatlar sert düştü: Palamutta kışlık seferberliği

Yoğunluğun zaman zaman işlerini zorlaştırdığını ifade eden Köse, "Bazı müşteriler bizi çok yoruyor. Dilim ve fileto ayrımını bilmediği için bir karışıklık yaşanıyor. Temizleme noktasında da yoğunluk oluyor. Dilime fileto, filetoya dilim diyenler nedeniyle trafik bir anda karışıyor" diye konuştu.