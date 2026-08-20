TİGEM tarafından açıklanan yeni tarifeyle birlikte 2026 üretim sezonunun tohumluk maliyetleri netleşti. Belirlenen yeni fiyatlara göre, makarnalık buğday tohumluğunun tonu 19 bin 500 liradan 22 bin liraya, ekmeklik buğday tohumluğu ise 18 bin 500 liradan 21 bin 250 liraya yükseltildi. Arpa tohumluğunun ton fiyatı 16 bin 500 liradan 19 bin liraya çıkarılırken; geçen yıl 15 bin 500 lira olan tritikale ve yulaf tohumluğunun yeni fiyatı ise 18 bin lira olarak sabitlendi. Geçtiğimiz yıl tohumluk ürünlerine yüzde 29 ile yüzde 37,5 aralığında zam yapan TİGEM'in, 2026 yılı için artış oranlarını yüzde 12,8 ile yüzde 16,1 bandında tutması dikkatleri çekti.

"KAMU İLE AYNI ŞARTLARDA DEĞİLİZ"

Tarımdan Haber'de yer alan habere göre; Açıklanan rakamlar, piyasa koşulları ve enflasyon gerçeğiyle örtüşmediğini savunan özel sektör tohum üreticilerinin yoğun tepkisine yol açtı. Şirketler; finansman, işçilik, enerji, ilaçlama, ambalajlama, nakliye ve sertifikasyon gibi tohum üretim sürecinin tüm ağır maliyetlerini tamamen kendi öz kaynaklarıyla finanse etmek zorunda olduklarını vurguluyor. Bütün işletme maliyetlerini kendi bünyesinde sübvanse eden bir kamu kuruluşu ile özel sektörün aynı kulvarda yarışamayacağına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu düşük fiyat politikasının özel firmaların üretim direncini ve sürdürülebilirliğini kıracağı uyarısında bulunuyor.

ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİ ARASINDA ZORLU DENGE

TİGEM'in yeni fiyat politikası, tarım sektörünün iki farklı ucundaki hassas dengeyi yeniden tartışmaya açtı. Bir yanda tarladaki enflasyon ve artan genel girdi maliyetleri nedeniyle sertifikalı tohuma en uygun rakamlarla ulaşmaya çalışan çiftçiler yer alırken, diğer yanda katlanan operasyonel maliyetlerini ayakta kalabilmek için satış fiyatlarına yansıtmak zorunda olan tohum firmaları bulunuyor. TİGEM fiyatlarının piyasada referans kabul edilip özel sektörün satış politikalarını da doğrudan baskılaması beklenirken, tohum üreticileri sektördeki çarkların durmaması adına açıklanan fiyatların üretim gerçekleri ışığında yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.