Otomobil firmaları 2026 yılıyla birlikte fiyat listelerini güncelledi. 1 milyon liranın altında tek bir otomobil bulunuyor.
Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil
Otomobil sektöründe 2026 fiyat listeleri belli oldu. 600 bin liranın altında 0 araç almak mümkün. İşte detaylar...Barış Önal
Renault Clio 1 milyon 580 bin lira
Renault R5 E-Tech 1 milyon 888 bin lira
Renault Captur 2 milyon 65 bin lira
Renault Duster 1 milyon 860 bin lira
Renault Megane E Tech 2 milyon 275 bin lira
Renault Megane Sedan 2 milyon 50 bin lira
Ford Puma 1 milyon 787 bin lira
Ford Focus 2 milyon 247 bin lira
Ford Kuga 2 milyon 379 bin lira
Ford Puma Gen E 1 milyon 938 bin lira
Fiat Egea 1 milyon 509 bin lira
Fiat Egea Cross 1 milyon 319 bin lira
Citroen C3 Elektrikli 1 milyon 809 bin lira
Citroen C3 hibrit 1 milyon 1 milyon 954 bin lira
Citroen C3 1 milyon 440 bin lira
Citroen AMİ 565 bin lira
Kaynak: Ekonomi Servisi