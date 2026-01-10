Yeniçağ Gazetesi
10 Ocak 2026 Cumartesi
İstanbul
Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil

Otomobil sektöründe 2026 fiyat listeleri belli oldu. 600 bin liranın altında 0 araç almak mümkün. İşte detaylar...

Barış Önal Barış Önal
Son Güncelleme:
Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 1

Otomobil firmaları 2026 yılıyla birlikte fiyat listelerini güncelledi. 1 milyon liranın altında tek bir otomobil bulunuyor.

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 2

Renault Clio 1 milyon 580 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 3

Renault R5 E-Tech 1 milyon 888 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 4

Renault Captur 2 milyon 65 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 5

Renault Duster 1 milyon 860 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 6

Renault Megane E Tech 2 milyon 275 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 7

Renault Megane Sedan 2 milyon 50 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 8

Ford Puma 1 milyon 787 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 9

Ford Focus 2 milyon 247 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 10

Ford Kuga 2 milyon 379 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 11

Ford Puma Gen E 1 milyon 938 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 12

Fiat Egea 1 milyon 509 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 13

Fiat Egea Cross 1 milyon 319 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 14

Citroen C3 Elektrikli 1 milyon 809 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 15

Citroen C3 hibrit 1 milyon 1 milyon 954 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 16

Citroen C3 1 milyon 440 bin lira

Fiyatlar güncellendi: İşte 600 bin liranın altında 0 otomobil - Resim: 17

Citroen AMİ 565 bin lira

Kaynak: Ekonomi Servisi
