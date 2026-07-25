Fiyatlar 15 bin lira birden düştü... Besiciler “Tam zamanı” diyerek duyurdu

1 hayvanda fiyatın 10-15 bin lira aşağı çektiğini söyleyen Demir, “ Şu an hayvan almak isteyenler için tam zamanı. İthal almak isteyenler vardı. İthal olanlarda fiyatlar yükseldi. İç piyasada fiyatlar çekti. Şu an kesim fiyatları da epey aşağı çekti. Dana 650-660 liraya kadar çıkmıştı. Şu an 550 lira. Şu an pek satılmıyor. İthal bana da çıktı. 420 bin artı KDV olunca almadım. İç piyasa yükselir dedik tam tersi fiyatlar düştü. Tahminlerimize göre 1-1,5 ay bu böyle gider. İthal alınmayınca içeride hayvan azalır. Bu piyasaya yansır. Yansıdığı zaman fiyatlar yükselir” diye konuştu.