Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı

Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı

Güney Koreli otomobil üreticisi, yeni nesil modelin dış tasarımına ilişkin resmî görselleri yayımladı. Yeni modelde bölünmüş far yapısı, "H-Edge" LED gündüz farları, ters "L" biçimli arka stoplar ve yeni jant tasarımları öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 1

Hyundai, Türkiye'de de ilgi gören araç Bayon modelinin yeni nesline ilişkin dış tasarım detaylarını yayımladığı resmî görsellerle gösterdi.

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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 2

Modelin dış görünümüne dair bazı ayrıntılar böylece ilk kez açık biçimde ortaya kondu.

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Hindistan kaynaklı olarak paylaşılan görsellerde, üretim modelinde kullanılacak aydınlatma grupları ile jant tasarımları görülebiliyor.

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Ön ve arka bölümdeki tasarım değişiklikleri de görseller aracılığıyla ortaya çıkmış durumda.

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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 5

Yeni modelin ön bölümünde Hyundai'nin "H-Edge" adını verdiği LED gündüz farları bulunuyor.

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Ana farların tamponun alt bölümüne yerleştirilmesiyle ön tarafta bölünmüş bir aydınlatma düzeni oluşturulmuş.

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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 7

Bayon'un yan görünümünde ise çift tonlu alaşım jantlar ve koyu renkli çamurluk kaplamaları dikkat çekiyor.

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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 8

Kapıların üzerinde kullanılan belirgin çizgiler de aracın yan tasarımındaki öne çıkan ayrıntılar arasında yer alıyor.

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Yeni Bayon'un arka tasarımında ince ve ters "L" biçimindeki LED stop lambaları kullanılıyor.

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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 10

Stop grupları, bagaj kapağının tamamı boyunca uzanan koyu renkli bir şeritle birbirine bağlanıyor.

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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 11

Arka cam sileceği ve kısmen karartılmış C sütunu da tasarımın diğer ayrıntıları arasında bulunuyor.

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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 12

Aracın arka bölümünde yer alan Bayon yazısı da görsellerde dikkat çeken unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

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Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı - Resim: 13

Hyundai, yeni Bayon'un dış tasarımının bazı bölümlerini resmî olarak paylaşmış olsa da modelin teknik özellikleri henüz açıklanmadı.

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