Fiyatıyla Türkiye’de sık tercih ediliyor: Yeni görüntüleri yayınlandı

Hyundai, Türkiye'de de ilgi gören araç Bayon modelinin yeni nesline ilişkin dış tasarım detaylarını yayımladığı resmî görsellerle gösterdi.
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Güney Koreli otomobil üreticisi, yeni nesil modelin dış tasarımına ilişkin resmî görselleri yayımladı. Yeni modelde bölünmüş far yapısı, "H-Edge" LED gündüz farları, ters "L" biçimli arka stoplar ve yeni jant tasarımları öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Modelin dış görünümüne dair bazı ayrıntılar böylece ilk kez açık biçimde ortaya kondu.
Hindistan kaynaklı olarak paylaşılan görsellerde, üretim modelinde kullanılacak aydınlatma grupları ile jant tasarımları görülebiliyor.
Ön ve arka bölümdeki tasarım değişiklikleri de görseller aracılığıyla ortaya çıkmış durumda.
Yeni modelin ön bölümünde Hyundai'nin "H-Edge" adını verdiği LED gündüz farları bulunuyor.
Ana farların tamponun alt bölümüne yerleştirilmesiyle ön tarafta bölünmüş bir aydınlatma düzeni oluşturulmuş.
Bayon'un yan görünümünde ise çift tonlu alaşım jantlar ve koyu renkli çamurluk kaplamaları dikkat çekiyor.
Kapıların üzerinde kullanılan belirgin çizgiler de aracın yan tasarımındaki öne çıkan ayrıntılar arasında yer alıyor.
Yeni Bayon'un arka tasarımında ince ve ters "L" biçimindeki LED stop lambaları kullanılıyor.
Stop grupları, bagaj kapağının tamamı boyunca uzanan koyu renkli bir şeritle birbirine bağlanıyor.
Arka cam sileceği ve kısmen karartılmış C sütunu da tasarımın diğer ayrıntıları arasında bulunuyor.
Aracın arka bölümünde yer alan Bayon yazısı da görsellerde dikkat çeken unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
Hyundai, yeni Bayon'un dış tasarımının bazı bölümlerini resmî olarak paylaşmış olsa da modelin teknik özellikleri henüz açıklanmadı.