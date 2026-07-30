Fiyatını gören şaşırıyor: İkinci elde servet gibi duran 6 ucuz otomobil

Lüks tasarım denildiğinde akla ilk olarak yüksek bütçeli markalar gelse de ikinci el piyasasında fiyatıyla şaşırtan, buna karşın görünüşü ve donanımıyla dikkat çeken çok sayıda alternatif yer alıyor. Söz konusu araçlar yalnızca dış hatlarıyla değil, sundukları sürüş hissi ve iç mekân kalitesiyle de beklentileri aşmayı başarıyor.

İşte bütçenizi sarsmadan lüks bir izlenim veren, yıllara meydan okuyan ikinci el otomobiller: