Yüksek fiyat etiketleri, her zaman kaliteli bir görünümün tek şartı değil. İkinci el araç pazarında uygun bütçelerle satın alınabilen bazı modeller; özgün tasarımları ve sundukları güçlü imaj sayesinde araç sahibine olduğundan daha değerli bir otomobil kullandığı hissini yaşatabiliyor.
Fiyatını gören şaşırıyor: İkinci elde servet gibi duran 6 ucuz otomobil
Bütçeyi zorlamadan lüks araç deneyimi yaşatan ikinci el otomobil modelleri; tasarımları, kabin kaliteleri ve güçlü marka imajlarıyla öne çıkıyor. Fiyatından çok daha pahalı görünen prestijli araçları ve öne çıkan özelliklerini Webtekno derledi.İbrahim Doğanoğlu
Lüks tasarım denildiğinde akla ilk olarak yüksek bütçeli markalar gelse de ikinci el piyasasında fiyatıyla şaşırtan, buna karşın görünüşü ve donanımıyla dikkat çeken çok sayıda alternatif yer alıyor. Söz konusu araçlar yalnızca dış hatlarıyla değil, sundukları sürüş hissi ve iç mekân kalitesiyle de beklentileri aşmayı başarıyor.
İşte bütçenizi sarsmadan lüks bir izlenim veren, yıllara meydan okuyan ikinci el otomobiller:
Volvo S60
Sade ve şık hatlarıyla zamana yenilmeyen Volvo S60, abartıdan uzak tasarımı ve sağlamlık imajıyla üst segment hissini başarıyla yansıtıyor. Özellikle makyajlı versiyonlarındaki LED aydınlatma grubu, aracın gerçek piyasa değerinden daha pahalı algılanmasını sağlıyor.
Volvo S40
Aradan uzun yıllar geçmesine karşın sade tasarım çizgisini koruyan Volvo S40, lüks otomobil hissini sürdürüyor. Krom detaylı dolu donanım paketleri ve yıpranmamış örnekleri, aracın ilk bakışta değerinin üzerinde görünmesini sağlıyor. Yüksek malzeme kalitesi, "yüzen orta konsol" mimarisi ve markanın güven veren imajı, modeli rakiplerinden ayırıyor.
Chrysler 300C
Amerikan lüks sedan anlayışının simge modellerinden biri olan Chrysler 300C; heybetli duruşu, geniş krom ızgarası ve uzun kaput yapısıyla dikkat çekiyor. Türkiye ikinci el piyasasında erişilebilir fiyatlara alıcı bulan model, trafikte hâlâ üst segment bir araç algısı yaratıyor.
Jaguar XF
İngiliz lüks anlayışını bütçe dostu fiyatlarla sunan Jaguar XF, özellikle makyajlı kasasıyla güncelliğini koruyor. Kabin içerisinde yer verilen ahşap ve deri kaplamalar, aracın hissiyatını üst seviyeye taşıyor.
Jeep Renegade
Köşeli hatları ve ikonik tasarım detaylarıyla öne çıkan Jeep Renegade, trafikte fark yaratan SUV seçenekleri arasında bulunuyor. Yüksek sürüş pozisyonu, yuvarlak far yapısı ve yedi bölmeli ön ızgarası araca güçlü bir karakter kazandırıyor. Limited ve Trailhawk gibi donanımlarda sunlanan büyük jantlar ile çift renk gövde opsiyonları, modelin prestij algısını artırıyor.
Alfa Romeo 159
Tasarımıyla yıllara meydan okuyan Alfa Romeo 159, güncel otomobillerin yanında dahi modernliğini koruyor. Üçlü far yapısı, kaslı gövde çizgileri ve markayla özdeşleşen üçgen ızgara araca özgün bir hava katıyor. Sürücü odaklı kokpiti ve sportif detayları ise lüks hissiyatı destekliyor. Bakımlı bir Alfa 159, uygun fiyatına rağmen oldukça pahalı bir araç izlenimi veriyor.
(Webtekno)